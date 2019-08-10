Запрет на ввоз плодов из Китая не повлияет на российский рынок

Ограничения на ввоз в РФ китайских семечковых и косточковых культур, скорее всего, не повлияют на российский рынок в целом, но могут коснуться дальневосточных торговых сетей и дистрибьюторов, рассказал управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Россельхознадзор с 10 августа временно ограничил ввоз в Россию из КНР слив, нектаринов, абрикосов, персиков, алычи, вишни и черешни, яблок, груш и айвы из-за обнаружения растительной продукции китайского происхождения, зараженной карантинными для РФ объектами.