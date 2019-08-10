Запущенные Пхеньяном ракеты не несли угрозы для Японии

Две ракеты, запущенные Северной Кореей в субботу в направлении Японского моря, не попали в исключительную экономическую зону Японии и не несли никакой угрозы, передает агентство Kyodo.

«У нас нет подтверждений, что ракеты достигли нашей исключительной экономической зоны. На данный момент мы можем сказать, что никакой прямой угрозы нашей стране не было», — цитирует агентство свой источник в правительстве.

По данным источника агентства, японские военные эксперты полагают, что Пхеньян запустил баллистические ракеты малой дальности.