СПЧ проверит условия содержания задержанных на несогласованных митингах в Москве

Члены Совета при президенте России по правам человека устроят проверку спецприемников, где содержатся арестованные участники несанкционированных акций 27 июля и 3 августа в Москве, написано на сайте СПЧ.

Данное решение было принято во время встречи председателя СПЧ Михаила Федотова с главой движения «За права человека» Львом Пономаревым и начальником комитета «Гражданское содействие» Светланой Ганнушкиной на фоне сообщений в СМИ о плохих условиях содержания.

Итоги проверки будут обнародованы.