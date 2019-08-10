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3:14   10 Августа 2019
Россия

СПЧ проверит условия содержания задержанных на несогласованных митингах в Москве

СПЧ проверит условия содержания задержанных на несогласованных митингах в Москве

Члены Совета при президенте России по правам человека устроят проверку спецприемников, где содержатся арестованные участники несанкционированных акций 27 июля и 3 августа в Москве, написано на сайте СПЧ.

Данное решение было принято во время встречи председателя СПЧ Михаила Федотова с главой движения «За права человека» Львом Пономаревым и начальником комитета «Гражданское содействие» Светланой Ганнушкиной на фоне сообщений в СМИ о плохих условиях содержания.

Итоги проверки будут обнародованы.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #спч

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