Минздрав Дагестана рассказал о третьем за месяц нападении на скорую помощь
Министерство здравоохранения Дагестана сообщает в субботу в Instagram о третьем за месяц нападении на скорую помощь.
Дагестанский Минздрав пишет, что в пригороде Махачкалы водитель «скорой», направлявшейся на вызов к ребенку, остановился на переулке, чтобы уточнить адрес дома, где потребовалась помощь.
«В этот момент сзади подъехал автомобиль «Газель», водитель которого стал сигналить и оскорблять врачей. На просьбу проявить понимание, агрессивный мужчина избил водителя «скорой» и скрылся с места происшествия», — отмечается в сообщении.
Инцидент произошел в пригороде Махачкалы. Бригада "скорой помощи" спешила на помощь к ребёнку. На одном из переулков водитель машины "скорой" остановился, чтобы уточнить адрес дома, откуда поступил вызов. В этот момент сзади подъехал автомобиль "Газель", водитель которого стал сигналить и оскорблять врачей. На просьбу проявить понимание, агрессивный мужчина избил водителя "скорой" и скрылся с места происшествия". Несмотря на полученные водителем "скорой" травмы, врачи все-же нашли дом, где лежал больной ребенок с повышенной температурой, и доставили малыша в Детскую клиническую больницу. После этого пострадавшего водителя кареты "скорой помощи" в срочном порядке госпитализировали в отделение нейрохирургии Республиканской клинической больницы скорой помощи с множественными ушибами, сотрясением головного мозга и с закрытой черепно-мозговой травмой. Хулиган уже задержан по горячим следам! _____ Добавим - это уже третий случай нападения на врачей "скорой помощи' за последний месяц. #минздраврд #скораяпомощь #нападениенаврачей #автохам #нетнасилию
Уточняется, что бригада медиков все же нашла нужный дом и отвезла ребенка в больницу, и лишь тогда пострадавшего водителя госпитализировали в отделение нейрохирургии с многочисленными ушибами, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Нападавший был задержан по горячим следам.