Минздрав Дагестана рассказал о третьем за месяц нападении на скорую помощь

Министерство здравоохранения Дагестана сообщает в субботу в Instagram о третьем за месяц нападении на скорую помощь.

Дагестанский Минздрав пишет, что в пригороде Махачкалы водитель «скорой», направлявшейся на вызов к ребенку, остановился на переулке, чтобы уточнить адрес дома, где потребовалась помощь.

«В этот момент сзади подъехал автомобиль «Газель», водитель которого стал сигналить и оскорблять врачей. На просьбу проявить понимание, агрессивный мужчина избил водителя «скорой» и скрылся с места происшествия», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что бригада медиков все же нашла нужный дом и отвезла ребенка в больницу, и лишь тогда пострадавшего водителя госпитализировали в отделение нейрохирургии с многочисленными ушибами, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Нападавший был задержан по горячим следам.