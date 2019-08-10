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2:08   10 Августа 2019
Весь мир

ПНС Ливии согласилось на перемирие на время Курбан-байрама

ПНС Ливии согласилось на перемирие на время Курбан-байрама

Президентский совет ливийского правительства нацсогласия согласился на перемирие на время празднования Ид аль-Адха (Курбан-байрама), говорится в пресс-релизе ПНС, которым располагает РИА Новости.

«Отвечая на просьбу миссии ООН по поддержке в Ливии, мы объявляем, что принимаем гуманитарное перемирие на время священного праздника Ид аль-Адха», — уточняется в документе.

Совет также призвал противодействующие стороны соблюдать условия перемирия, касающиеся всех районов, охваченных конфликтом, и включающие в себя полную остановку прямой и непрямой стрельбы, а также запрещающие подниматься в небо самолетам, в том числе разведывательным, во всем воздушном пространстве со всех авиабаз.

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Автор: Мария Милкевич
#ливия #перемирие #пнс

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