Депутат Госдумы Алексей Журавлев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» высказал предположение, что пожары в Сибири и штормовые ливни в Москве могли стать результатом использования климатического оружия.

Он заявил, что Россия впервые за несколько столетий превзошла Запад в военном вооружении. Эти страны не имеют гиперзвуковых ракет и просто «не знают, что делать».