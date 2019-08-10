Депутат Госдумы считает, что против России могли применить климатическое оружие
Депутат Госдумы Алексей Журавлев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» высказал предположение, что пожары в Сибири и штормовые ливни в Москве могли стать результатом использования климатического оружия.
Он заявил, что Россия впервые за несколько столетий превзошла Запад в военном вооружении. Эти страны не имеют гиперзвуковых ракет и просто «не знают, что делать».
«Я думаю, испытывают климатическое оружие. Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Значит, что: пожары у нас идут, ливни в Москве. Ну, обком вашингтонский работает. Я считаю, что это серьезно и надо к этому правильно относиться», — объяснил Журавлев.