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1:12   10 Августа 2019
Россия

Предвыборная агитация в преддверии единого дня голосования стартует 10 августа

Предвыборная агитация в преддверии единого дня голосования стартует 10 августа

Предвыборная агитация в СМИ в преддверии единого дня голосования 8 сентября стартует 10 августа и закончится в полночь 7 сентября.

В единый день голосования по всей России состоится более 5 тысяч выборов разного уровня.

Закон о выборах гласит, что агитация по телевидению, радио и в печатной прессе начинается за 28 дней до выборов и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до голосования.

С 3 сентября и до 20.00 по местному времени 8 сентября действует запрет на публикацию итогов соцопросов и прогнозов результатов выборов.

За сутки до начала голосования объявляется «день тишины», когда полностью запрещена вся агитация, кроме ранее размещенных агитплакатов.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы

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