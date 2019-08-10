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0:34   10 Августа 2019
Россия

Пять сотрудников Росатома погибли в ходе испытаний на полигоне под Архангельском

Пять сотрудников Росатома погибли в ходе испытаний на полигоне под Архангельском

Пять сотрудников Росатома погибли в результате чрезвычайного происшествия на военном полигоне в Архангельской области, еще трое госпитализированы с травмами и ожогами различной степени тяжести, сообщается в заявлении департамента коммуникаций госкорпорации.

В четверг, 8 августа, на полигоне Министерства обороны РФ в Архангельской области проходило испытание жидкостной реактивной двигательной установки, в процессе раздался взрыв, вызвавший возгорание. Ранее поступала информация о двух погибших.

Российское военное ведомство, а также местные власти заверили, что радиационный фон находится в пределах нормы. Созвана комиссия по ЧС под руководством главы Архангельской области Игоря Орлова.

«От имени огромного коллектива Росатома выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана помощь и поддержка», — отметили в госкорпорации.

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Автор: Мария Милкевич
#чп #росатом

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