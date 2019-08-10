МВФ призвал Китай и США как можно скорее заключить торговое соглашение

Международный валютный фонд призвал КНР и США как можно скорее заключить торговую сделку, чтобы не нарушить мировую систему торговли, сообщается в пятницу в докладе МВФ о состоянии китайской экономики.

В документе МВФ одобряет, что Пекин стремится конструктивно взаимодействовать с партнерами для решения проблем в мировой торговой системе.

«Возникшая между Китаем и США напряженность должна быть скорее разрешена через заключение всеобъемлющей договоренности, что позволит избежать подрыва международной торговой системы, — подчеркнули в Фонде. — Китай играет важную роль и только выиграет от дальнейшего открытия своей экономики и других реформ, направленных на повышение конкуренции».

Одновременно в МВФ отметили, что соглашение может нести новые риски, а закрыть торговый дефицит между Китаес и США будет сложно. Необходимо, чтобы договоренность усилила ВТО, была не дискриминационной и базировалась на рыночных механизмах и макроэкономических показателях.