ООН продолжит оказание продовольственной помощи жителям Саны

Всемирная продовольственная программа ООН сообщила, что возобновит прерванное два месяца назад снабжение продуктами населения столицы Йемена Саны, подконтрольной мятежному хуситскому движению «Ансар Аллах», после мусульманского праздника Курбан-байрам, рассказал официальный представитель ВПП Эрве Верхузел.

В пятницу в Женеве он сообщил, что 3 августа организации удалось договориться с властями в Сане о том, что для контроля за распределением помощи вводятся карточки с биометрическими данными получателей. Будут зарегистрированы порядка 9 миллионов человек.

«ВПП возобновит распределение помощи 850 тыс. жителей Саны после праздника Ид-аль-Адха», — сообщил официальный представитель.

В организации назвали данные меры «важными и позитивными».