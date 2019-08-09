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 Боеприпас террористов поразил спортивную площадку Университета Алеппо

Боеприпас террористов поразил спортивную площадку Университета Алеппо
Проект «Коты Против» раскрыл секрет своей деятельности

Проект «Коты Против» раскрыл секрет своей деятельности

 Оппозиция сделала из YouTube платформу для подготовки экстремистов к незаконным акциям

Оппозиция сделала из YouTube платформу для подготовки экстремистов к незаконным акциям
Военные из России стали победителями армейских игр в Приднестровье

Военные из России стали победителями армейских игр в Приднестровье

 Глава ДНР приказал вести огонь на поражение по нарушителям режима тишины

Глава ДНР приказал вести огонь на поражение по нарушителям режима тишины
ООН продолжит оказание продовольственной помощи жителям Саны

ООН продолжит оказание продовольственной помощи жителям Саны

 Боеприпас террористов поразил спортивную площадку Университета Алеппо

Боеприпас террористов поразил спортивную площадку Университета Алеппо
23:38   9 Августа 2019
Весь мир

Боеприпас террористов поразил спортивную площадку Университета Алеппо

Боеприпас террористов поразил спортивную площадку Университета Алеппо

Один из четырех взрывов, прогремевших в пятницу в Алеппо, раздался на спортивной площадке Университета Алеппо, сообщают сотрудники Федерального агентства новостей с места происшествия.

По последней информации, пострадавших нет.

Снаряд боевиков попал на спортивную площадку Университета Алеппо

В администрации университета ФАН рассказали, что боевики постоянно совершают аналогичные нападения, «надеясь посеять панику среди мирных студентов».

«Все эти мины направлены на университет. И далеко не всегда они попадают. Сегодня попали, но в то время, когда не было студентов, около восьми часов вечера», — поделился с ФАН представитель университета.

Снаряд боевиков попал на спортивную площадку Университета Алеппо

 

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #обстрел

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