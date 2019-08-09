Боеприпас террористов поразил спортивную площадку Университета Алеппо

Один из четырех взрывов, прогремевших в пятницу в Алеппо, раздался на спортивной площадке Университета Алеппо, сообщают сотрудники Федерального агентства новостей с места происшествия.

По последней информации, пострадавших нет.

В администрации университета ФАН рассказали, что боевики постоянно совершают аналогичные нападения, «надеясь посеять панику среди мирных студентов».

«Все эти мины направлены на университет. И далеко не всегда они попадают. Сегодня попали, но в то время, когда не было студентов, около восьми часов вечера», — поделился с ФАН представитель университета.