Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Проект «Коты Против» раскрыл секрет своей деятельности

Проект «Коты Против» раскрыл секрет своей деятельности

 Оппозиция сделала из YouTube платформу для подготовки экстремистов к незаконным акциям

Оппозиция сделала из YouTube платформу для подготовки экстремистов к незаконным акциям
Военные из России стали победителями армейских игр в Приднестровье

Военные из России стали победителями армейских игр в Приднестровье

 Глава ДНР приказал вести огонь на поражение по нарушителям режима тишины

Глава ДНР приказал вести огонь на поражение по нарушителям режима тишины
ООН продолжит оказание продовольственной помощи жителям Саны

ООН продолжит оказание продовольственной помощи жителям Саны

 Боеприпас террористов поразил спортивную площадку Университета Алеппо

Боеприпас террористов поразил спортивную площадку Университета Алеппо
Проект «Коты Против» раскрыл секрет своей деятельности

Проект «Коты Против» раскрыл секрет своей деятельности

 Оппозиция сделала из YouTube платформу для подготовки экстремистов к незаконным акциям

Оппозиция сделала из YouTube платформу для подготовки экстремистов к незаконным акциям
Военные из России стали победителями армейских игр в Приднестровье

Военные из России стали победителями армейских игр в Приднестровье

 Глава ДНР приказал вести огонь на поражение по нарушителям режима тишины

Глава ДНР приказал вести огонь на поражение по нарушителям режима тишины
ООН продолжит оказание продовольственной помощи жителям Саны

ООН продолжит оказание продовольственной помощи жителям Саны

 Боеприпас террористов поразил спортивную площадку Университета Алеппо

Боеприпас террористов поразил спортивную площадку Университета Алеппо
23:15   9 Августа 2019
Весь мир

Трамп назвал Голливуд злобным, либеральным и расистским

Трамп назвал Голливуд злобным, либеральным и расистским

Президент США Дональд Трамп раскритиковал колыбель американского кинематографа – Голливуд, заявив, что там создают жестокость, в которой потом обвиняют других.

Свое мнение американский лидер по своему обыкновению изложил в сети микроблогов Twitter.

«Либеральный Голливуд — в высшей степени расистский, таящий в себе злобу и ненависть! Они любят называть себя элитой, но они таковой не являются. На самом деле, обычно те люди являются настоящей элитой, которым они (Голливуд) решительно противостоят», - написал он на своей странице в пятницу.

Трамп назвал Голливуд злобным, либеральным и расистским

Напомним: самого Трампа в США не раз обвиняли в расизме. В частности, в июле текущего года президент США нелестно высказался о конгрессменах от Демократической партии, которые являются выходцами из африканских стран. Согласно результатам соцопроса, проведенного компанией Quinnipiac University, 51% американцев считают своего президента расистом, в то время как 45% респондентов высказали противоположное мнение.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #политика #трамп #весь мир #голливуд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...