Трамп назвал Голливуд злобным, либеральным и расистским
Президент США Дональд Трамп раскритиковал колыбель американского кинематографа – Голливуд, заявив, что там создают жестокость, в которой потом обвиняют других.
Свое мнение американский лидер по своему обыкновению изложил в сети микроблогов Twitter.
«Либеральный Голливуд — в высшей степени расистский, таящий в себе злобу и ненависть! Они любят называть себя элитой, но они таковой не являются. На самом деле, обычно те люди являются настоящей элитой, которым они (Голливуд) решительно противостоят», - написал он на своей странице в пятницу.
Напомним: самого Трампа в США не раз обвиняли в расизме. В частности, в июле текущего года президент США нелестно высказался о конгрессменах от Демократической партии, которые являются выходцами из африканских стран. Согласно результатам соцопроса, проведенного компанией Quinnipiac University, 51% американцев считают своего президента расистом, в то время как 45% респондентов высказали противоположное мнение.
....to inflame and cause chaos. They create their own violence, and then try to blame others. They are the true Racists, and are very bad for our Country!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 августа 2019 г.