Трамп назвал Голливуд злобным, либеральным и расистским

Президент США Дональд Трамп раскритиковал колыбель американского кинематографа – Голливуд, заявив, что там создают жестокость, в которой потом обвиняют других.

Свое мнение американский лидер по своему обыкновению изложил в сети микроблогов Twitter.

«Либеральный Голливуд — в высшей степени расистский, таящий в себе злобу и ненависть! Они любят называть себя элитой, но они таковой не являются. На самом деле, обычно те люди являются настоящей элитой, которым они (Голливуд) решительно противостоят», - написал он на своей странице в пятницу.

Напомним: самого Трампа в США не раз обвиняли в расизме. В частности, в июле текущего года президент США нелестно высказался о конгрессменах от Демократической партии, которые являются выходцами из африканских стран. Согласно результатам соцопроса, проведенного компанией Quinnipiac University, 51% американцев считают своего президента расистом, в то время как 45% респондентов высказали противоположное мнение.