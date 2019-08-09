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 Оппозиция сделала из YouTube платформу для подготовки экстремистов к незаконным акциям

Оппозиция сделала из YouTube платформу для подготовки экстремистов к незаконным акциям
Военные из России стали победителями армейских игр в Приднестровье

Военные из России стали победителями армейских игр в Приднестровье

 Глава ДНР приказал вести огонь на поражение по нарушителям режима тишины

Глава ДНР приказал вести огонь на поражение по нарушителям режима тишины
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 Боеприпас террористов поразил спортивную площадку Университета Алеппо

Боеприпас террористов поразил спортивную площадку Университета Алеппо
23:16   9 Августа 2019
Весь мир

Один из четырех взрывов в Алеппо прогремел в жилой квартире

Один из четырех взрывов в Алеппо прогремел в жилой квартире

Одни из четырех взрывов, раздавшихся в пятницу в сирийском Алеппо, прогремел в жилой квартире в результате попадания снаряда, выпущенного террористами, сообщают сотрудники Федерального агентства новостей с места событий.

Ранее в пятницу стало известно об обстреле боевиками Алеппо с использованием тяжелого вооружения. Согласно уточненным данным, два первых взрыва раздались в жилых кварталах, а третий — в районе студенческого городка Университета Алеппо. Сведения о четвертом взрыве сейчас уточняются.

Один из четырех взрывов в сирийском Алеппо произошел в жилой квартире

К настоящему времени известно, что в результате нападения боевиков погибших нет.

Один из четырех взрывов в сирийском Алеппо произошел в жилой квартире

 

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #обстрел

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