Один из четырех взрывов в Алеппо прогремел в жилой квартире

Одни из четырех взрывов, раздавшихся в пятницу в сирийском Алеппо, прогремел в жилой квартире в результате попадания снаряда, выпущенного террористами, сообщают сотрудники Федерального агентства новостей с места событий.

Ранее в пятницу стало известно об обстреле боевиками Алеппо с использованием тяжелого вооружения. Согласно уточненным данным, два первых взрыва раздались в жилых кварталах, а третий — в районе студенческого городка Университета Алеппо. Сведения о четвертом взрыве сейчас уточняются.

К настоящему времени известно, что в результате нападения боевиков погибших нет.