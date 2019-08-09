Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Проект «Коты Против» раскрыл секрет своей деятельности

Проект «Коты Против» раскрыл секрет своей деятельности

 Оппозиция сделала из YouTube платформу для подготовки экстремистов к незаконным акциям

Оппозиция сделала из YouTube платформу для подготовки экстремистов к незаконным акциям
Военные из России стали победителями армейских игр в Приднестровье

Военные из России стали победителями армейских игр в Приднестровье

 Глава ДНР приказал вести огонь на поражение по нарушителям режима тишины

Глава ДНР приказал вести огонь на поражение по нарушителям режима тишины
ООН продолжит оказание продовольственной помощи жителям Саны

ООН продолжит оказание продовольственной помощи жителям Саны

 Боеприпас террористов поразил спортивную площадку Университета Алеппо

Боеприпас террористов поразил спортивную площадку Университета Алеппо
Проект «Коты Против» раскрыл секрет своей деятельности

Проект «Коты Против» раскрыл секрет своей деятельности

 Оппозиция сделала из YouTube платформу для подготовки экстремистов к незаконным акциям

Оппозиция сделала из YouTube платформу для подготовки экстремистов к незаконным акциям
Военные из России стали победителями армейских игр в Приднестровье

Военные из России стали победителями армейских игр в Приднестровье

 Глава ДНР приказал вести огонь на поражение по нарушителям режима тишины

Глава ДНР приказал вести огонь на поражение по нарушителям режима тишины
ООН продолжит оказание продовольственной помощи жителям Саны

ООН продолжит оказание продовольственной помощи жителям Саны

 Боеприпас террористов поразил спортивную площадку Университета Алеппо

Боеприпас террористов поразил спортивную площадку Университета Алеппо
22:53   9 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Глава ДНР приказал вести огонь на поражение по нарушителям режима тишины

Глава ДНР приказал вести огонь на поражение по нарушителям режима тишины

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин приказал вести огонь на поражение по каждому, кто нарушит режим тишины, установленный на последней встрече в Минске, сообщается в экстренном заявлении на сайте руководителя ДНР.

Он заявил об этом после минометного обстрела поселка Коминтерново в прифронтовой зоне, в результате которого загорелся дом. Данный инцидент он назвал провокацией с целью вынудить ДНР нарушить достигнутые договоренности. Пушилин отметил, что новые киевские власти вслед за прежними демонстрируют полную недоговороспособность и нежелание вести диалог в мирном направлении.

«Мы призываем наблюдателей, действующих в зоне конфликта, немедленно вмешаться и принудить украинскую сторону к выполнению взятых на себя обязательств! Однако, в случае если киевские власти будут и далее нарушать свое слово, на их действия будет дан симметричный ответ», — заявил Пушилин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#днр #обстрел #пушилин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...