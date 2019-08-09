Глава ДНР приказал вести огонь на поражение по нарушителям режима тишины

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин приказал вести огонь на поражение по каждому, кто нарушит режим тишины, установленный на последней встрече в Минске, сообщается в экстренном заявлении на сайте руководителя ДНР.

Он заявил об этом после минометного обстрела поселка Коминтерново в прифронтовой зоне, в результате которого загорелся дом. Данный инцидент он назвал провокацией с целью вынудить ДНР нарушить достигнутые договоренности. Пушилин отметил, что новые киевские власти вслед за прежними демонстрируют полную недоговороспособность и нежелание вести диалог в мирном направлении.