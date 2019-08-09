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Военные из России стали победителями армейских игр в Приднестровье

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23:29   9 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Военные из России стали победителями армейских игр в Приднестровье

Военные из России стали победителями армейских игр в Приднестровье

Команда Оперативной группы российских войск победила на армейских играх «Воин содружества – 2019», прошедших в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, рассказали в пресс-службе Министерства обороны Приднестровья.

Мероприятие прошло уже в третий раз, в нем участвовали снайперы, разведчики, санитары, ремонтники, специалисты связи и тыла, экипажи боевых машин БТР-70 и БРДМ-2.

Команда ОГРВ стала лучшей в большинстве номинаций, а также в биатлоне боевых машин.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #приднестровье #армейские игры

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