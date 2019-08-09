Военные из России стали победителями армейских игр в Приднестровье

Команда Оперативной группы российских войск победила на армейских играх «Воин содружества – 2019», прошедших в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, рассказали в пресс-службе Министерства обороны Приднестровья.

Мероприятие прошло уже в третий раз, в нем участвовали снайперы, разведчики, санитары, ремонтники, специалисты связи и тыла, экипажи боевых машин БТР-70 и БРДМ-2.

Команда ОГРВ стала лучшей в большинстве номинаций, а также в биатлоне боевых машин.