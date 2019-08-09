Член ОП РФ назвал вмешательством заявление посольства США по поводу митинга 10 августа

Член ОП РФ Максим Григорьев заявил информагентству REGNUM, что публикация на сайте американского посольства по поводу незаконной акции в Москве 10 августа является вмешательством во внутренние дела России.

Как ранее сообщало агентство, в заявлении посольства США говорится, что в субботу после митинга на проспекте Сахарова «некоторые протестующие планируют провести несанкционированные демонстрации», поэтому американцам, находящимся в Москве, «следует избегать демонстраций», так как «были свидетельства очевидцев о чрезмерном применении силы против протестующих» в ходе предыдущих акций.

«На мой взгляд, имеет место очередное достаточно беспардонное, и я бы даже сказал — наглое вмешательство США во внутренние дела России. Фактически в своем сообщении на сайте посольства США в РФ они занимаются рекламой деятельности оппозиции, как это уже неоднократно было сделано», — выразил мнение Григорьев.

Он добавил, что прибалтийские государства также сделали заявления на своих официальных сайтах относительно предстоящих митингов в Москве. Политик подчеркнул, что их оценка является некорректной и противоречит собственной практике. Григорьев напомнил, что в США полиция всегда действует крайне жестко, вплоть до убийства граждан.

Сообщая в конце заявления о том, что гражданам США, которые все же намерены посетить протестную акцию, необходимо иметь при себе паспорт, американские дипломаты незавуалированно рекламируют эту самую акцию, заверяя соотечественников, что это безопасно. Между прочим, отметил Григорьев, это так и есть, потому что российская полиция всегда действует очень мягко в отношении иностранцев.