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Проект «Коты Против» раскрыл секрет своей деятельности

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22:19   9 Августа 2019
Россия

Проект «Коты Против» раскрыл секрет своей деятельности

Проект «Коты Против» раскрыл секрет своей деятельности

Изображения котов и подпись #КотыПротив, которые начали появляться в Петербурге с середины апреля, вызвали у горожан, не знакомых с темой распространения запрещенных веществ путем трафаретных нанесений, закономерный вопрос: «А против чего эти коты?»

В пятницу 9 августа движение «Петербург – город перемен!» решил раскрыть этот секрет.

Как сообщается в распространенном пресс-релизе движения, с начала текущего года от жителей Северной столицы стало поступать множество жалоб на размещенную повсюду рекламу запрещенных веществ и торгующих ими интернет-магазинов. Ежемесячно горожане оставляют сотни заявок на закраску этих объявлений на портале «Наш Петербург» и город их закрашивает. Однако, пока городские службы успеют отреагировать на каждую из заявок, какое-либо из объявлений может достичь цели – на него может обратить внимание кто-нибудь из подростков, которые и являются целевой аудиторией подобной рекламы. Именно подростки чаще всего проходят по незнакомым ссылкам из чистого любопытства. Чтобы этого не произошло, к делу подключились активисты проекта «Коты Против», которые называют себя просто «Коты» и ведут свою борьбу против наркокартелей по ночам, пока весь город спит. Их деятельность заключается в том, что они наносят поверх рекламы наркотиков рисунок – крупная кошачья морда с хештегом #КотыПротив.

Проект «Коты Против» раскрыл секрет своей деятельности

Образ кота не случайно стал символом борьбы города с наркотиками – каждый петербуржец знает о том, как кошки спасали город, борясь с грызунами на складах и в подвалах. И сейчас коты вновь, как настоящие герои, встали на защиту Петербурга и борются с заполонившей город рекламой наркотиков. Поддержку данному проекту оказывает самое большое молодежное движение города на Неве – «Петербург – город Перемен!».

В воскресенье 11 августа в доме 98 по Малоохтинскому проспекту пройдет мастер-класс проекта «Коты Против». Мероприятие будет проводиться с 18 до 20 часов.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #петербург #общество

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