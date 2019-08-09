Дом загорелся в результате минометного обстрела силовиками поселка в ДНР

ВСУ подвергли минометному обстрелу населенный пункт Коминтерново на юге ДНР, в результате попадания снарядов загорелся дом, рассказал прессе представитель Народной милиции самопровозглашенной республики.

Уточняется, что инцидент произошел в 19.40 (совпадает с московским временем), использовались минометы калибром 120 миллиметров, автоматические и станковые гранатометы, стрелковое оружие. К 20.30 силовики уже выпустили по Коминтерново четыре мины калибром 120 миллиметров. Также в военном ведомстве ДНР сообщили, что по центру населенного пункта велся огонь из БМП.

Данные о жертвах и разрушениях в настоящее время уточняются. В Народной милиции республики призвали международных наблюдателей срочно вмешаться в происходящее и потребовать от Киева соблюдать перемирие, иначе со стороны ДНР будет дан «адекватный и симметричный ответ».