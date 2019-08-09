«Босс лайков» платит баллами за призывы к беспорядкам в Москве
Сервис накрутки комментариев Bosslike щедро награждает за призывы участвовать в протестных акциях оппозиции, а также «все рушить, ломать и бить витрины», сообщает RT в Telegram-канале.
Данный мошеннический сайт, как и множество других подобных сервисов, раздает баллы пользователям за выполнение различных заданий, которые можно обменять на лайки, комментарии и репосты своих записей.
Интересно, что за публикацию комментариев с призывами к агрессии в ходе митингов оппозиции вознаграждение в баллах самое щедрое.
В частности, комментарии появляются на странице блогера Юрия Дудя, ежеминутно обновляясь.