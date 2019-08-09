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Оппозиция сделала из YouTube платформу для подготовки экстремистов к незаконным акциям
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Дом загорелся в результате минометного обстрела силовиками поселка в ДНР

 Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

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21:34   9 Августа 2019
Россия

«Босс лайков» платит баллами за призывы к беспорядкам в Москве

«Босс лайков» платит баллами за призывы к беспорядкам в Москве

Сервис накрутки комментариев Bosslike щедро награждает за призывы участвовать в протестных акциях оппозиции, а также «все рушить, ломать и бить витрины», сообщает RT в Telegram-канале.

Данный мошеннический сайт, как и множество других подобных сервисов, раздает баллы пользователям за выполнение различных заданий, которые можно обменять на лайки, комментарии и репосты своих записей.

Сервис накрутки комментариев поощряет призывающих выходить на митинги и крушить витрины

Интересно, что за публикацию комментариев с призывами к агрессии в ходе митингов оппозиции вознаграждение в баллах самое щедрое. 

Сервис накрутки комментариев поощряет призывающих выходить на митинги и крушить витрины

В частности, комментарии появляются на странице блогера Юрия Дудя, ежеминутно обновляясь.

Сервис накрутки комментариев поощряет призывающих выходить на митинги и крушить витрины

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Автор: Мария Милкевич
#москва #оппозиция #митинг

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