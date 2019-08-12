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1:40   12 Августа 2019
Россия

Член ОП РФ Ремесло призвал участников беспорядков возместить Москве потерю туристов

Член ОП РФ Ремесло призвал участников беспорядков возместить Москве потерю туристов

Член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло высказался за ужесточение законодательства в отношении организаторов беспорядков в Москве, так как их действия бьют по туристической привлекательности Первопрестольной, а также наносят ущерб предпринимателям.

«Я бы на законодательном уровне закрепил бы обязанность организаторов митинга компенсировать все убытки, которые были причинены предприятиям и в целом затраты на обеспечение безопасности, если имеют место такие призывы», — сказал Ремесло.

В период беспорядков 3 августа в Москве были вынуждены приостановить работу магазины и кафе. Действия участников незаконных акций обернулись для бизнеса убытками на 106 миллионов рублей. В администрации столицы подчеркнули, что протесты в центре города отпугивают туристов и создают неудобства для жителей, что в будущем чревато сокращением доходов от туризма и городских фестивалей.

Как ранее сообщал департамент экономической политики и развития Москвы, доходы от туризма и городских фестивалей принесли в 2018 году в бюджет города 118 миллиардов рублей, что на 20 миллиардов больше, чем годом ранее.

Митинг 10 августа на проспекте Сахарова в Москве власти согласовали. Максимальное количество участников: 100 тысяч человек. Однако, по данным МВД, акцию посетило около 20 тысяч граждан, несмотря на то, что «оппозиция» превратила сборище в бесплатный концерт, согнав медийных персон и платную массовку из регионов. Только треть участников оказалась жителями столицы. Только 2-3 тысячи и составили так называемый «протестный потенциал», о котором вторили организаторы.

После окончания митинга часть активистов отправилась «гулять» по столице, как ранее призывали провокаторы. Отдельные хулиганы решили устроить беспорядки, воспользовавшись отсутствием пристального внимание правоохранителей, обеспечивавших порядок в согласованной зоне. По пути к станции метрополитена дебоширы громили автомобили, кидали камни в окна, выбрасывали зажженные дымовые шашки на проезжую часть.

Член ОП РФ Ремесло призвал участников беспорядков возместить Москве потерю туристов

Согласованные и незаконные митинги в Москве уже месяц устраивают экс-кандидаты в депутаты Мосгордумы, не допущенные к предвыборной гонке из-за большого числа брака в собранных подписях. Проверка окружных комиссий показала, что подписи в их поддержку оставляли не только умершие, но и никогда не существовавшие люди. Соратницу блогера Алексея Навального Любовь Соболь на выборы также не пустила заграничная недвижимость, а главу муниципального округа Красносельского  Илью Яшина - злоупотребление служебным положением.

Ранее иски к участникам беспорядков в Москве, которые перекрывали проезжую часть 27 июля, подал Мосготранс. Сумма исковых требований - более 12,5 миллионов рублей, а общая сумма ущерба из-за перекрытия — более 100 миллионов рублей.

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Автор: Григорий Рощин
#москва #туризм #общественная палата #мосгордума

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