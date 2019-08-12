Член ОП РФ Ремесло призвал участников беспорядков возместить Москве потерю туристов

Член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло высказался за ужесточение законодательства в отношении организаторов беспорядков в Москве, так как их действия бьют по туристической привлекательности Первопрестольной, а также наносят ущерб предпринимателям.

«Я бы на законодательном уровне закрепил бы обязанность организаторов митинга компенсировать все убытки, которые были причинены предприятиям и в целом затраты на обеспечение безопасности, если имеют место такие призывы», — сказал Ремесло.

В период беспорядков 3 августа в Москве были вынуждены приостановить работу магазины и кафе. Действия участников незаконных акций обернулись для бизнеса убытками на 106 миллионов рублей. В администрации столицы подчеркнули, что протесты в центре города отпугивают туристов и создают неудобства для жителей, что в будущем чревато сокращением доходов от туризма и городских фестивалей.

Как ранее сообщал департамент экономической политики и развития Москвы, доходы от туризма и городских фестивалей принесли в 2018 году в бюджет города 118 миллиардов рублей, что на 20 миллиардов больше, чем годом ранее.

Митинг 10 августа на проспекте Сахарова в Москве власти согласовали. Максимальное количество участников: 100 тысяч человек. Однако, по данным МВД, акцию посетило около 20 тысяч граждан, несмотря на то, что «оппозиция» превратила сборище в бесплатный концерт, согнав медийных персон и платную массовку из регионов. Только треть участников оказалась жителями столицы. Только 2-3 тысячи и составили так называемый «протестный потенциал», о котором вторили организаторы.

После окончания митинга часть активистов отправилась «гулять» по столице, как ранее призывали провокаторы. Отдельные хулиганы решили устроить беспорядки, воспользовавшись отсутствием пристального внимание правоохранителей, обеспечивавших порядок в согласованной зоне. По пути к станции метрополитена дебоширы громили автомобили, кидали камни в окна, выбрасывали зажженные дымовые шашки на проезжую часть.

Согласованные и незаконные митинги в Москве уже месяц устраивают экс-кандидаты в депутаты Мосгордумы, не допущенные к предвыборной гонке из-за большого числа брака в собранных подписях. Проверка окружных комиссий показала, что подписи в их поддержку оставляли не только умершие, но и никогда не существовавшие люди. Соратницу блогера Алексея Навального Любовь Соболь на выборы также не пустила заграничная недвижимость, а главу муниципального округа Красносельского Илью Яшина - злоупотребление служебным положением.

Ранее иски к участникам беспорядков в Москве, которые перекрывали проезжую часть 27 июля, подал Мосготранс. Сумма исковых требований - более 12,5 миллионов рублей, а общая сумма ущерба из-за перекрытия — более 100 миллионов рублей.