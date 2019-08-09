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21:02   9 Августа 2019
Россия

Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на акции оппозиции 10 августа

Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на акции оппозиции 10 августа

Столичные власти предупредили, что 10 августа на разрешенном митинге на проспекте Сахарова возможны провокации, и призвали граждан принять это к сведению, в первую очередь, родителей несовершеннолетних детей.

Напомним, ранее в Москве прошли три незаконные акции 14 июля, 27 июля и 3 августа, в ходе которых состоялись массовые беспорядки, участники нападали на сотрудников правоохранительных органов. Участники акции швыряли в полицейских различными предметами, начиная с пластиковых бутылок и заканчивая урнами. На митинге 27 июля один из митингующих распылил перцовый баллончик на сотрудников полиции, в результате чего двое из них получили ожоги глаз. В результате были задержаны примерно 1,7 тысячи человек, в отношении многих возбуждены уголовные дела.

Глава столичного МВД генерал-лейтенант Олег Баранов перед каждым из митингов предостерегал горожан от участия в опасных для жизни мероприятиях и заверял, что обеспечит безопасность москвичей и гостей столицы.

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Автор: Мария Милкевич

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