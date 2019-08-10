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13:38   10 Августа 2019
Россия

Малолюдные митинги «оппозиции» в регионах показали неактуальность их повестки для россиян

Малолюдные митинги «оппозиции» в регионах показали неактуальность их повестки для россиян

Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев в комментарии «Политике Сегодня» объяснил малочисленность митингов в регионах в поддержку экс-кандидатов в Мосгордуму неактуальностью повестки, в том числе и для Москвы. 

«Очень мало москвичей готовы участвовать в этих мероприятиях. Как общественный наблюдатель я присутствовал на прошлом несанкционированном мероприятии [в Москве, 3 августа], количество людей было очень небольшое. По всей видимости, большинство были иногородними приезжими. Не думаю, что в регионах сильно беспокоятся о выборах в Мосгордуму и люди готовы выходить  и участвовать в несанкционированных мероприятиях», — сказал общественник.

Причиной апатии россиян собеседник агентства видит тот факт, что в подписных листах ряда незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму были очевидные нарушения. Большинство граждан не готово поддерживать нарушивших закон претендентов на депутатские мандаты.

«Имела место фальсификация подписей, более 300 подписей мертвых людей было собрано. Это вопрос, связанный с административной, либо с уголовной ответственностью. Не думаю, что в регионах люди готовы выходить в большом количестве, но по нескольку человек. Конечно, возможно и несколько большее количество в крупных городах. Особенно те люди, которые уже принимали участие в несанкционированных мероприятиях и приезжали в Москву», — заключил Григорьев.

Малолюдные митинги «оппозиции» в регионах показали неактуальность их повестки для россиян

Акции в поддержку московского мероприятия штабы блогера Алексея Навального анонсировали в 40 российских городов. В полуторамиллионном Екатеринбурге акция, по подсчетам Ura.ru, собрала 70 человек. В Челябинске - 20 человек, во Владивостоке - восемь, в Красноярске - десять. В Омске и Иркутске - 60 и 45. 

Беспорядки в столице с конца июля устраивают экс-кандидаты в депутаты Мосгордумы, покинувшие предвыборную гонку из-за брака в собранных подписях в поддержку. Почерковеды установили, что автографы в их поддержку оставляли не только мертвые, но и вымышленные люди. Протеже блогера Навального Любовь Соболь отказали в регистрации также из-за заграничной недвижимости, а главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина на выборы не пустило еще и злоупотребление служебным положением.

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Автор: Григорий Рощин
#общественная палата #мосгордума #акции протеста

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