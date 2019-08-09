Штаб Навального нарушил закон, выложив персональные данные сторонников

Члены команды Алексея Навального нарушают российское законодательство, сливая в интернет базы данных с информацией о сторонниках блогера.

Об этом стало известно из переписки между членами московской команды Навального в одноименном Telegram-сообществе, скриншот которой был опубликован в сети.

База данных, о которой речь идет в переписке, включает в себя абсолютно всю информацию о сторонниках Навального, которая используется для их созыва на митинги, в том числе адреса, телефоны и паспортные данные людей.

Накануне о безответственном отношении к соратникам Навального и его протеже Любови Соболь, не ставшей кандидатом в депутаты в Мосгордуму из-за поддельных подписей и недвижимости за рубежом, заявлял участник массовых беспорядков в Москве 27 июля Сергей Фомин, который в рамках возбужденного уголовного дела был объявлен в розыск, после чего сам сдался властям, явившись в полицию со своей мамой.

После того, как Фомин осознал, какие неприятности ему грозят, он обратился к Алексею Навальному и Любови Соболь с призывом помочь всем, кого они втянули в незаконную деятельность. При этом молодой человек отметил, что до нынешней избирательной кампании, в ходе которой он какое-то время был волонтером в штабе Соболь, он не интересовался политикой и ничего не знал о протестах 2012 года и о «болотном деле». Однако, как он отметил, Навальный и Соболь знали, чем закончились те протесты, и на что они толкают своих сторонников сейчас.

«Вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье. В этот раз, когда вы призвали людей на Тверскую, вы не сказали, как себя вести, вы не напомнили им о том, что случилось на Болотной», — заявил Фомин.

Также он обратился к участникам протестов, призвав не нарушать законодательство.