Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на акции оппозиции 10 августа

Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на акции оппозиции 10 августа

 Штаб Навального нарушил закон, выложив персональные данные сторонников

Штаб Навального нарушил закон, выложив персональные данные сторонников
Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

 СБУ зачастила с вербовкой военных ДНР

СБУ зачастила с вербовкой военных ДНР
США пока не готовы достичь сделки с КНР по торговле

США пока не готовы достичь сделки с КНР по торговле

 Туристы боятся ехать в Турцию и Египет после терактов в Тунисе

Туристы боятся ехать в Турцию и Египет после терактов в Тунисе
Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на акции оппозиции 10 августа

Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на акции оппозиции 10 августа

 Штаб Навального нарушил закон, выложив персональные данные сторонников

Штаб Навального нарушил закон, выложив персональные данные сторонников
Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

 СБУ зачастила с вербовкой военных ДНР

СБУ зачастила с вербовкой военных ДНР
США пока не готовы достичь сделки с КНР по торговле

США пока не готовы достичь сделки с КНР по торговле

 Туристы боятся ехать в Турцию и Египет после терактов в Тунисе

Туристы боятся ехать в Турцию и Египет после терактов в Тунисе
20:41   9 Августа 2019
Россия

Штаб Навального нарушил закон, выложив персональные данные сторонников

Штаб Навального нарушил закон, выложив персональные данные сторонников

Члены команды Алексея Навального нарушают российское законодательство, сливая в интернет базы данных с информацией о сторонниках блогера.

Об этом стало известно из переписки между членами московской команды Навального в одноименном Telegram-сообществе, скриншот которой был опубликован в сети.

База данных, о которой речь идет в переписке, включает в себя абсолютно всю информацию о сторонниках Навального, которая используется для их созыва на митинги, в том числе адреса, телефоны и паспортные данные людей.

Штаб Навального нарушил закон, выложив персональные данные сторонников

Накануне о безответственном отношении к соратникам Навального и его протеже Любови Соболь, не ставшей кандидатом в депутаты в Мосгордуму из-за поддельных подписей и недвижимости за рубежом, заявлял участник массовых беспорядков в Москве 27 июля Сергей Фомин, который в рамках возбужденного уголовного дела был объявлен в розыск, после чего сам сдался властям, явившись в полицию со своей мамой.

Штаб Навального нарушил закон, выложив персональные данные сторонников

После того, как Фомин осознал, какие неприятности ему грозят, он обратился к Алексею Навальному и Любови Соболь с призывом помочь всем, кого они втянули в незаконную деятельность. При этом молодой человек отметил, что до нынешней избирательной кампании, в ходе которой он какое-то время был волонтером в штабе Соболь, он не интересовался политикой и ничего не знал о протестах 2012 года и о «болотном деле». Однако, как он отметил, Навальный и Соболь знали, чем закончились те протесты, и на что они толкают своих сторонников сейчас.

«Вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье. В этот раз, когда вы призвали людей на Тверскую, вы не сказали, как себя вести, вы не напомнили им о том, что случилось на Болотной», — заявил Фомин.

Также он обратился к участникам протестов, призвав не нарушать законодательство.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #сторонники #политика #навальный #протесты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...