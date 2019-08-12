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Организаторы митингов пытались спасти протест, подставляя сторонников под дубинки

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6:42   12 Августа 2019
Россия

Организаторы митингов пытались спасти протест, подставляя сторонников под дубинки

Организаторы митингов пытались спасти протест, подставляя сторонников под дубинки

«Оппозиции» согласовали митинг на площади Сахарова в Москве, но в соцсетях до последнего не утихали призывы устроить беспорядки за пределами отведенной площади. Последние свидетельствуют, что оппозиция разочаровалась в эффективности протестных мероприятий. Такое мнение «Политике Сегодня» привел исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов.

«Радикализация — это просто ответ на внутреннее бессилие оппозиции, на дефицит идей и отсутствие перспектив. Это отыгрывание ситуации поражения, которую хочется превратить в визуальную победу в смысле количества людей, которые пришли на Сахарова, количества задержаний возможных при нарушении правил проведения публичного мероприятия и соответственно возможного увеличения числа задержанных и арестованных по делу 27 июля», — сказал эксперт.

О том, что за участие в беспорядках наказывают и не только штрафом, авторы призывов к незаконным митингам предпочитают умалчивать. Так в пятницу, 9 августа на брифинге для дружественных ей СМИ незарегистрированный из-за подписей "мертвых" и проблем с заграничной недвижимостью кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, трижды оштрафованная за призывы к беспорядкам, заявила, что не чувствует своей ответственности за недостаточное информирование людей о последствиях. 

«О том, что будут задержания и разгоны их максимальным образом предупреждало государство», — переложила ответственность она.

В том, что незарегистрированные кандидаты из команды блогера Алексея Навального безответственно относятся к людям, которых зовут на митинги, в Facebook жаловалась и адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.

Организаторы митингов пытаются спаси протест, подставляя своих сторонников под дубинки

О безответственном отношении к соратникам заявлял и Сергей Фомин, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.

«Вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье. В этот раз, когда вы призвали людей на Тверскую, вы не сказали, как себя вести, вы не напомнили им о том, что случилось на Болотной», — заявил Фомин

На прошедшем в Москве 10 августа митинге-концерте участвовали от 15 до 20 тысяч человек, по официальным данным МВД. Большинство из них пришли увидеть своими глазами кумиров из интернета: популярных рэперов и блогеров. Кроме того, массовку специально привозили из регионов. Только треть участников мероприятия оказалась жителями столицы. После окончания митинга отдельные дебоширы, покинув охраняемую территорию согласованного митинга, по пути к метро громили машины, кидали камни в оконные стекла и швыряли дымовые шашки на проезжую часть. 

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Автор: Максим Сахаров
#москва #беспорядки #митинги #мосгордума

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