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21:41   9 Августа 2019
Россия

Оппозиция сделала из YouTube платформу для подготовки экстремистов к незаконным акциям

Оппозиция сделала из YouTube платформу для подготовки экстремистов к незаконным акциям

Американский видеохостинг YouTube превратился для российской оппозиции в удобную площадку, на которой «выращиваются» потенциальные экстремисты и подстрекатели для использования на незаконных митингах.

Об этом в пятницу пишет информационное агентство «ПолитЭксперт», отмечая, что YouTube играет достаточно серьезную роль в разжигании интереса к беспорядкам, которые с середины июля организовывают в Москве сторонники Навального – так называемые «независимые кандидаты», которым Мисгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Московскую городскую думу из-за большого числа поддельных подписях в сданных на проверку документах. Попавшись не только на фальсификации подписей, но и на внесении в подписные листы данных умерших людей, кандидаты из команды Навального, тем не менее не согласились с отказом регистрировать их на предстоящие выборы и воспользовались ситуацией, как поводом для организации серии митингов, большая часть из которых не была санкционирована столичными властями и проводилась незаконно.

Американский сервис YouTube не остался в стороне от происходящих событий, и начал агитацию среди пользователей, продвигая видеоролики с незаконных акций 27 июля и 3 августа в топ рекомендуемых к просмотру. Помимо этого, видеохостинг стал площадкой, на которой оппозиция ведет подготовку радикалов к намеченным на субботу 10 августа санкционированной и незаконной акциям.

Оппозиция сделала из YouTube платформу для подготовки экстремистов к незаконным акциям

Целевой аудиторией YouTube является молодежь, падкая на любые идеи, которые подаются в достаточно привлекательной, модной форме. В силу юношеского максималиста, молодые люди с готовностью впитывают революционные идеи, в суть которых не вникают, при этом в опытных руках они могут стать достаточно мощным оружием и оппозиция об этом знает. Именно поэтому оппозиционные каналы тысячами снаряжены на то, чтобы донести до молодых пользователей «нужные установки» и превратить школьников и студентов в потенциальных экстремистов и радикалов.

Пытаясь достичь поставленной цели, оппозиция ежедневно выпускает множество роликов с призывами к радикальным действиям, содержащие искаженную или недостоверную информацию о разного рода противозаконных действиях против органов власти и правоохранителей. В некоторых роликах, помимо общих призывов «объединяться и идти толпой на Кремль» содержаться вполне конкретные и агрессивные посылы.

Оппозиция сделала из YouTube платформу для подготовки экстремистов к незаконным акциям

Видеохостинг придерживается американских стандартов, которые позволяют публиковать на его просторах контент практически любого содержания, достоверность которого никак не контролируется. Принцип работы этого рассадника оппозиции как раз и основывается на том, чтобы обыватель получал именно ту информацию, которую ему хочет донести Запад. Насмотревшись видеороликов с незаконных акций, вперемежку со свежими приколами и музыкальными клипами, нетребовательные молодые пользователи становятся легкой добычей оппозиции и позволяют марионеткам Навального вовлечь себя в противозаконную деятельность на несанкционированных акциях.

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Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #оппозиция #политика #протесты #youtube

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