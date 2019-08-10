Политолог объяснил, почему кандидатам от «мертвых и несуществующих» разрешили митинг

Организаторы митинга на проспекте Сахарова 10 августа согласовали мероприятие с администрацией столицы, так как действовали в рамках закона. Такое мнение «Политике Сегодня» привел директор Центра политического анализа Павел Данилин, подчеркнув, что в противном случае устроителям не позволили бы испортить выходной день горожанам.

«Никто не просил центр перекрывать ради них. Разговор о месте на Сахарова, привычном месте проведения мероприятий. Говорят о намерении свою гражданскую позицию высказать. Это вполне в рамках гражданского активизма. Другое дело, если бы они своей целью ставили массовые беспорядки, конечно же, тогда и отношение было бы другое. Поэтому сейчас разрешено. Когда они просят дать центр, бульвары, чтобы мешать жизни города, то им запрещают», — заметил политолог.

Накануне митинга столичная полиция предупредила о недопустимости несанкционированных акций на улицах города, к которым призывали «отдельные лица» в интернете. В МВД подчеркнули, что угроза общественному порядку будет немедленно пресекаться.

Среди заявителей согласованного митинга на Сахарова значатся экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Елена Русакова (Яблоко), начальник штаба экс-кандидата Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева и экс-кандидат Денис Шендерович. Гудкова, Русакову и Шендеровича окружные комиссии не допустили до выборов из-за брака в собранных подписях. Гудков, по данным Мосгоризбиркома, и вовсе стал лидером по недействительным паспортным данным в подписных вместе с представителем партии «Яблоко» Андреем Бабушкиным.

«О какой регистрации может идти речь по этим кандидатам, если все фантазии?», — задавался риторическим вопросом глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Также на митинге на Сахарова обещалась появиться соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь, получившая отказ в регистрации кандидатом из-за подписей «мертвых» и проблем с заграничной недвижимостью. Но ее не пустили сами организаторы, заблаговременно сообщив в полицию об угрозе провокаций с ее стороны.

Провести митинг на Сахарова власти предлагали оппозиции ещё 3 августа, но его официальный организатор - член Либертарианской партии Михаил Светов - ультимативно отказался от площадки, призвав к беспорядкам в центре Москвы. Его призыву последовало около трех тысяч человек, 800 из них задержала полиция. Самого Светова суд отправил на 30 суток под арест.

Митинг-концерт на Сахарова в итоге собрал 20 тысяч человек, большинство из которых пришло послушать звезд рэпа. Единственного провокатора, призывавшего со сцены устраивать беспорядки в Москве, задержала полиция.