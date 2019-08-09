Спасших пенсионерку от медведя в тайге волонтеров наградят

Волонтеры добровольческого поискового отряда «Лига спас», который входит в состав Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, искали в Хабаровском крае 83-летнюю женщину по просьбе родственников. По их словам, пенсионерка ушла за грибами рано утром в понедельник, 5 августа, и не вернулась.

Глава поискового отряда отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Хабаровском крае Ольга Щукина рассказала ФАН, что женщину нашли лишь в ночь на среду, 7 августа. По ее словам, примерное направление знали, потому что пенсионерка ходила за грибами одной и той же тропинкой.

Волонтеры разделились на две группы, чтобы пойти по разным тропам — одна вела к ручью, другая через село и тоже к ручью. Между этими двумя маршрутами где-то метров 500–600.

«Нас предупреждали, что там медведи ходят, но чтобы в такой непосредственной близости мы даже не предполагали», — поделилась Ольга Щукина.

Оказалось, что пенсионерка не заблудилась, а увидела медведя и зашла в ручей и это самое логичное, что она могла сделать. Женщину затянуло в трясину сначала по пояс, так она простояла почти двое суток. Волонтеры ее вытащили. За проявленное мужество при спасении человека волонтеров наградят памятными медалями Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.