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20:06   9 Августа 2019
Россия

В Москве задержан 13-й фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля

В Москве задержан 13-й фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля

Следствие в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, произошедших в центре российской столицы 27 июля, задержала еще одного подозреваемого.

Об этом в пятницу вечером, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает агентство ТАСС,

«По делу о массовых беспорядках задержан Васильев Дмитрий. Он доставлен на допрос в Следственный комитет, с ним проводятся следственные действия», - говорится в сообщении.

При этом источник уточнил, что Васильев может стать 13-м обвиняемым в рамках данного уголовного дела.

 

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Автор: Александр Люблинский
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