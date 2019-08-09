Следствие в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, произошедших в центре российской столицы 27 июля, задержала еще одного подозреваемого.

Об этом в пятницу вечером, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает агентство ТАСС,

«По делу о массовых беспорядках задержан Васильев Дмитрий. Он доставлен на допрос в Следственный комитет, с ним проводятся следственные действия», - говорится в сообщении.

При этом источник уточнил, что Васильев может стать 13-м обвиняемым в рамках данного уголовного дела.