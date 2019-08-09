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 СКР предостерег москвичей от «мирных прогулок» после согласованного митинга 10 августа

СКР предостерег москвичей от «мирных прогулок» после согласованного митинга 10 августа
Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

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19:20   9 Августа 2019
Россия

СКР предостерег москвичей от «мирных прогулок» после согласованного митинга 10 августа

СКР предостерег москвичей от «мирных прогулок» после согласованного митинга 10 августа

Представитель Следственного комитета РФ в пятницу, 9 августа, сообщил, что в СМИ и интернете призывают участвовать в так называемых «мирных прогулках» по столице после согласованного исполнительной властью митинга на проспекте Сахарова, который состоится в субботу, 10 августа.

Следователи предупредили, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. По информации СКР, призывы к массовым беспорядкам квалифицируются в соответствии с УК РФ, которые предусматривают наказание вплоть до лишения свободы.

Следственный комитет напоминает, если несовершеннолетние с родителями решат поучаствовать в так называемых «мирных прогулках», тогда им следует помнить о последствиях.

Серию акций протеста и митингов в Москве организовали так называемые «независимые кандидаты» Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие, кому Мосгоризбирком отказал в регистрации на предстоящих выборах в Мосгордуму в связи с обнаружением в их подписных листах большого числа бракованных и поддельных подписей. Например, у юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь выявили почти 15% поддельных подписей от общего числа при допустимых законом 10%. Кроме того, в избирательных листах Соболь оказались подписи мертвых людей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #скр #общество

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