СКР предостерег москвичей от «мирных прогулок» после согласованного митинга 10 августа

Представитель Следственного комитета РФ в пятницу, 9 августа, сообщил, что в СМИ и интернете призывают участвовать в так называемых «мирных прогулках» по столице после согласованного исполнительной властью митинга на проспекте Сахарова, который состоится в субботу, 10 августа.

Следователи предупредили, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. По информации СКР, призывы к массовым беспорядкам квалифицируются в соответствии с УК РФ, которые предусматривают наказание вплоть до лишения свободы.

Следственный комитет напоминает, если несовершеннолетние с родителями решат поучаствовать в так называемых «мирных прогулках», тогда им следует помнить о последствиях.

Заявление Следственного комитета Российской Федерации https://t.co/U9LFdWtTkX — Следственный комитет (@sledcom_rf) 9 августа 2019 г.

Серию акций протеста и митингов в Москве организовали так называемые «независимые кандидаты» Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие, кому Мосгоризбирком отказал в регистрации на предстоящих выборах в Мосгордуму в связи с обнаружением в их подписных листах большого числа бракованных и поддельных подписей. Например, у юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь выявили почти 15% поддельных подписей от общего числа при допустимых законом 10%. Кроме того, в избирательных листах Соболь оказались подписи мертвых людей.