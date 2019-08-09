Прячущаяся за границей верхушка «ФБК» призывает сторонников митинговать в Москве

Ближний круг Навального – Кира Ярмыш, Леонид Волков и Руслан Шаведдинов покинули Россию в разгар протестов оппозиции в Москве, предпочтя таким образом избежать встреч с полицией и объяснений по поводу призывов к незаконным митингам, а также по делу об отмывании миллиарда рублей в так называемом «ФБК».

Как пишет в пятницу информационное агентство Nation News, ссылаясь на информацию источников, к настоящему моменту никто из троицы в страну не вернулся.

Члены «ФБК» публикуют на своих страницах в социальных сетях сообщения о блокировке счетов организации и обысках в офисе. Директор «Фонда» Леонид Быков, юрист Руслан Шаведдинов и пресс-секретарь Кира Ярмыш распространяют сообщения о том, что из офиса организации после обыска якобы пропали деньги и компьютеры и тут же призывают сторонников поддержать «ФБК» и деятельность Навального донатами и репостами.

При этом все они не устают напоминать подписчикам, чтобы те обязательно вышли в субботу на согласованную московскими властями акцию, а также высказывать одобрение тем, кто посетил незаконный митинг неделю назад 3 августа.

Однако сами они не явились на «прогулку» по Бульварному кольцу, которая обернулась для участников массовыми задержаниями, так как предусмотрительно покинули пределы России и пока не планируют возвращаться из Европы.

Как сообщают источники, Волков в начале августа отправился в Прагу на мероприятия «Фонда Немцова», а перед этим ненадолго заскочил в США, где в прошлом году он по рекомендации Навального прошел обучение в Йельском университете по заочной программе World Fellows, которую в свое время закончил и его шеф. Вполне возможно, что ему потребовалось освежить методички по «развитию демократии» в условиях активизации оппозиции в России, а также в преддверии обысков в «ФБК», и за этим он отправился на конференцию Фонда Немцова, которая как раз и обсуждает развитие ситуации в регионах РФ.

Шаведдинов с Ярмыш из Финляндии отправились в столицу Литвы, где обычно свой ежегодный форум «Свободные люди» проводит беглый российский олигарх Михаил Ходорковский, а также любят бывать и другие светочи «демократической общественности».

У Волкова есть все основания, опасаясь задержания, оставаться за границей, так как он – главный фигурант уголовного дела об отмывании крупной суммы денег в «ФБК». Возможно, он вообще не планирует возвращаться на родину, так как к нему в Европу уже перебрались все члены семьи. Ярыш и Шаведдинова тоже могут привлечь к ответственности за организацию незаконных митингов в Москве, а также поинтересоваться у них «откуда деньги?», поэтому понятно и их желание подольше оставаться за пределами российских границ.

Во всей этой ситуации не ясно только одно, зачем москвичам прислушиваться к сбежавшим сторонникам Навального и портить себе выходные выходом на акцию в поддержку попавшихся на подделке подписей «независимых кандидатов» Любови Соболь, Ильи Яшина, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса и Владимира Милова, если те, кто их к этому призывает, сами отсиживаются за границей.

Сами же незарегистрированные кандидаты в настоящее время по обвинению в организации массовых беспорядков отбывают административный арест в спецприемнике, все, кроме Соболь, которая, будучи матерью несовершеннолетнего ребенка, избежала ареста, но будет обязана выплатить три штрафа в размере 30, 300 и 300 тысяч рублей.