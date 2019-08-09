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18:49   9 Августа 2019
Весь мир

США пока не готовы достичь сделки с КНР по торговле

США пока не готовы достичь сделки с КНР по торговле

Американский лидер Дональд Трамп в пятницу, 9 августа, заявил, что Вашингтон пока не готов достичь сделки с Пекином по торговле. По его словам, американская и китайская стороны продолжают переговоры.

«Мы не готовы достичь сделки», — сказал президент. 

Трамп подчеркнул, что ждет встречу в сентябре и отметил, что 2019 год стал для Китая «самым плохим» за 35 лет. В четверг, 1 августа, президент США заявил о намерении Вашингтона с сентября ввести пошлину в десять процентов на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов.

В ответ Народный банк КНР в понедельник, 5 августа, опустил курс юаня к доллару, а в среду, 7 августа, курс китайской валюты вплотную приблизился к психологической отметке в семь юаней за доллар. Вашингтон включили КНР в список стран, которые манипулируют с валютой, и заявил, что работает с МВФ для устранения «несправедливого преимущества», полученного Пекином.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #экономика #китай #трамп

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