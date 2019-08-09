Чего ждать от сентябрьских выборов губернаторов

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«До 2019 года самовыдвижение было вообще редкостью, оно было только в Москве, в Кировской и Тульской областях и теоретически в Кузбассе, но им не пользовались. В прошлом году его ввели в экстренном порядке после провала выборов в сентябре в Приморском крае, когда Олег Кожемяко шел как независимый кандидат.



Сейчас в массовом порядке губернаторы идут на выборы как условно независимые кандидаты. Причины предельно понятны — не хотят ассоциироваться с брендом „Единой России“, чтобы не отвечать на неудобные вопросы про пенсионную реформу, про налоги, про мусорную реформу, про массу других вещей. Потому что сразу возникнет вопрос: а что вы думаете об этом, об этом, это же ваша партия была инициатором? Проще говорить: нет, я иду сам по себе, мы за все хорошее, за будущее, за развитие, за новые горизонты, а все плохое к нам не имеет никакого отношения. Это довольно прозрачная технология. На кого-то, может быть, она будет иметь эффект. Здесь многое будет зависеть и от оппонентов, которые будут напоминать или не будут напоминать о партийности кандидата»





Михаил Бочаров, зам гендиректора Института региональных проблем