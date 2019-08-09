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Чего ждать от сентябрьских выборов губернаторов
Выборы за МКАД и КАД обещают быть даже интереснее
Ровно через месяц жители 19 регионов России получат новых руководителей. 8 сентября в стране состоятся выборы различных уровней: от депутатов в местные органы власти до губернаторских. Информационную повестку заполонили новости из Москвы и Санкт — Петербурга. Но «Политика Сегодня» предлагает посмотреть за пределы обеих столиц — в регионы, где тоже интересно. И послушать экспертов.
Прямые выборы (когда голосуют непосредственно граждане) пройдут в 16 субъектах РФ. Руководители 12-ти из них находятся в статусе временно исполняющих. Большинство из них показывают себя довольно эффективно, если верить аналитикам авторитетного Агенства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Самый серьезный рост рейтинга влияния (сразу на восемь позиций) в июле зафиксирован у врио губернаторов Челябинской, Оренбургской, Курганской областей.
Врио главы Челябинской области Алексей Текслер поднялся в рейтинге с 39 на 31 место в группе губернаторов с сильным влиянием. По мнению аналитиков, позитивная динамика увеличилась после встречи Текслера с президентом РФ Владимиром Путиным, который подтвердил, что регион получил федеральные средства для саммита ШОС и БРИКС, несмотря на перенос мероприятий с участием глав государств в Петербург.
На пост губернатора Челябинской области претендуют:
  • Алексей Текслер (самовыдвижение)
  • Сергей Смышляев («Родина)
  • Алексей Севастьянов («Гражданская сила»)
  • Виталий Пашин (ЛДПР)
  • Константин Нациевский (КПРФ)
Врио главы Оренбургской области Денис Паслер перешел в группу глав с сильным влиянием, поднявшись с 54-го на 46-е место.
Instagram Паслера, на которого подписаны 67,9 тысяч пользователей оказался популярнее официального сайта региона, где чуть более 4,4 тысяч подписчиков.
Кандидатами в губернаторы Оренбургской области являются:
  • Денис Паслер (Единая Россия)
  • Максим Амелин (КПРФ)
  • Анатолий Кобзев (Коммунистическая партия социальной справедливости — КПСС)
  • Сергей Яцына («Справедливая Россия»)
  • Константин Горячев («Демократическая партия России»)
Рейтинг врио главы Курганской области Вадима Шумкова вырос за месяц с 37 до 29 места. Он также входит в группу губернаторов с сильным влиянием. Аналитики отмечают, что Шумкову удалось собрать коалицию, которая решает вопросы экономического развития области. Согласно данным Фонда общественного мнения, работу врио главы позитивно оценивают 75% курганцев.
На пост губернатора Курганской области претендуют:
- Вадим Шумков (самовыдвиженец)
- Яков Сидоров (КПРФ)
- Юрий Ярушин (ЛДПР)
- Татьяна Майборода («Справедливая Россия»)
Врио главы Башкортостана Радий Хабиров — единственный из временно исполняющих, кто смог войти в группу губернаторов с очень сильным влиянием, поднявшись с 26 на 19 место. Аналитики связывают рост рейтинга с поддержкой из Москвы инициативы Хабирова о создании особой экономической зоны в Ишимбае.
На пост главы Республики Башкирия претендуют восемь кандидатов:
- Радий Хабиров («Единая Россия»)
- Иван Сухарев (ЛДПР)
- Юнир Кутлугужин (КПРФ)
- Рафис Кадыров («Патриоты России»)
- Юрий Игнатьев («Справедливая Россия»)
- Владимир Барабаш («Гражданская сила»)
- Владимир Кобзев («Партия пенсионеров»)
- Зульфия Гайсина («Яблоко»).
«Есть субъекты, в которых более-менее ситуация понятна. Я бы очень сильно удивился, если бы в одном из них возникла интрига. Я имею в виду Республику Башкортостан, Курскую область, Республику Калмыкия, Курганскую область и, возможно, Забайкальский край»
Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент
В шести из 16 регионов действующие главы идут на выборы как самовыдвиженцы (Астраханская, Сахалинская, Курганская, Челябинская области, Забайкальский край, Санкт-Петербург).
«До 2019 года самовыдвижение было вообще редкостью, оно было только в Москве, в Кировской и Тульской областях и теоретически в Кузбассе, но им не пользовались. В прошлом году его ввели в экстренном порядке после провала выборов в сентябре в Приморском крае, когда Олег Кожемяко шел как независимый кандидат.

Сейчас в массовом порядке губернаторы идут на выборы как условно независимые кандидаты. Причины предельно понятны — не хотят ассоциироваться с брендом „Единой России“, чтобы не отвечать на неудобные вопросы про пенсионную реформу, про налоги, про мусорную реформу, про массу других вещей. Потому что сразу возникнет вопрос: а что вы думаете об этом, об этом, это же ваша партия была инициатором? Проще говорить: нет, я иду сам по себе, мы за все хорошее, за будущее, за развитие, за новые горизонты, а все плохое к нам не имеет никакого отношения. Это довольно прозрачная технология. На кого-то, может быть, она будет иметь эффект. Здесь многое будет зависеть и от оппонентов, которые будут напоминать или не будут напоминать о партийности кандидата»

Михаил Бочаров, зам гендиректора Института региональных проблем
По мнению опрошенных политологов, кандидаты от «Единой России» (Липецкая, Курская, Республика Башкирия, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Оренбургская, Мурманская, Волгоградская, Вологодская области, Ставропольский край) могут в итоге набрать меньше процентов голосов, чем могли бы без партийной принадлежности.

«Результаты будут несколько ниже. У «Единой России» ни в одном субъекте нет рейтинга 50%. В процентах что-то потеряют. Но если тот же Кувшинников ( Олег Кувшинников — глава Вологодской области — прим.ред) уже избирался в губернаторы от «Единой России», он был мэром Череповца от «Единой России», было бы странно, если бы он вдруг пошел самовыдвиженцем. У него были бы серьезные имиджевые потери».
Григорий Казанков, политолог, доцент Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
«По разным оценкам, рейтинг «Единой России» находится на уровне 30%. В крупных городах он — 25%. То есть это уже не 50%, как было сразу же после возвращения Крыма, когда все проблемы были сняты, можно было ничего не делать, шли на выборы просто как представители «Единой России». Но в целом рейтинги упали, но они все равно пока что больше, чем у любой другой партии».
Бочаров Михаил Петрович, заместитель генерального директора Институт региональных проблем .
Если ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, назначается второй тур выборов. Аналитики из «Давыдов.Индекс» предсказывают второй тур как минимум в пяти регионах: Республике Алтай, Волгоградской области, Сахалинской, Вологодской и Астраханской областях. По прогнозам экспертов, возглавляющий Вологодскую область с 2011 года Олег Кувшинников может набрать в первом туре только 42%.

Политолог Владимир Шаповалов объясняет такую перспективу взаимоотношениями Кувшинникова с местными элитами. Со столичными экспертами не согласен политтехнолог из Вологды, член Российской ассоциации политических консультантов Андрей Патралов. По его словам, выводы «Давыдов.Индекс» сделал, не имея полной картины по кандидатам. Официально кампания только стартовала.

«Я пока не вижу вероятность второго тура. До сих пор мы анализировали предварительную ситуацию. Она выглядит следующим образом: губернатор обладает абсолютной известностью (свыше 95%), более половины земляков одобряют его деятельность, как губернатора. Я не знаю актуальных социсследований, которые бы задавали вопрос: «за кого вы бы проголосовали, если выборы состоялись бы в ближайшее воскресенье?». Все они будут позже».
Андрей Патралов, политолог, член РАПК
Основной соперник Кувшинникова — кандидат от КПРФ Александр Морозов — не прошел муниципальный фильтр, поэтому в выборах не участвует.
Патралов уверен, что если второй тур выборов все же состоится, в него пройдут Олег Кувшинников и Ольга Ширикова.
На должность губернатора Вологодской области претендуют:
- Олег Кувшинников («Единая Россия»)
- Ольга Ширикова (ЛДПР)
- Вадим Петриенко («Народный альянс»)
- Алексей Рылеев («Родина»)
- Маргарита Савоськина («Справедливая Россия»).
«Понятен кандидат №2 — это Ольга Ширикова (ЛДПР). У нее есть статус депутата Заксобрания, авторитет федерального вождя, а вологжане неплохо относятся к ЛДПР. Единственная проблема Шириковой — она по электоральному потенциалу городской депутат. У нее приличный рейтинг в Вологде. Но ее плохо знают в нашей промышленной столице — в Череповце. Практически не знают в Великом Устюге. Ей предстоит еще рассказать сельскому и промышленному электорату о себе и убедить, что она лучше всех справится с регионом. Маргарита Савоськина была популярной фигурой в 1990- е годы, как руководитель «Солдатских матерей». Сейчас это уходящая натура. Остальные игроки — из разряда варягов, к которым вологжане относятся настороженно»
Андрей Патралов, политолог, член РАПК
Во втором туре в Астраханской области эксперты не сомневаются: у действующего главы Игоря Бабушкина, назначенного врио в июне 2019 года, слишком мало времени для того, чтобы заработать доверие избирателей. Хотя его рейтинг на фоне активной антикоррупционной кампании в сфере ЖКХ (более 20 человек, в том числе крупных чиновников, стали фигурантами уголовных дел) повышают его личный рейтинг. Бабушкин поднялся с 70-го на 67-е место.
Кандидатами в губернаторы Астраханской области зарегистрированы:
- Игорь Бабушкин (самовыдвиженец)
- Николай Арефьев (КПРФ)
- Сергей Сычев («Партия пенсионеров»)
- Тимофей Щербаков (ЛДПР).
«Внезапная для внешних наблюдателей смена губернатора в Астраханской области буквально перед началом активной части политического процесса, повышает политические риски, делает ситуацию более динамичной. Несмотря на то, что Игорь Бабушкин ведет себя очень активно, набирает очки, тем не менее ситуация остается зоной повышенного риска для действующего врио. Привел бы здесь аналогию со спортом, когда меняют тренера буквально накануне чемпионата. Игорю Бабушкину приходится выстраивать все в пожарном порядке».
Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент
Второй тур выборов напрасно считают признаком неудачи выбранной стратегии, считает заместитель генерального директора Институт региональных проблем Михаил Бочаров. Его можно трактовать как повышение конкуренции и прозрачности выборов, к чему всегда призывает федеральный центр.
«Вторые туры в нескольких регионах не являются чем-то критичным. Причин для такого развития событий может быть несколько.

Во-первых, подчас это происходит на фоне недовольства политически активного большинства.

Во-вторых, это является красноречивым свидетельством того, что избиратели перестают подходить к выборам беспечно, как это наблюдалось еще недавно.

Второй тур почему-то стал восприниматься как показатель политической и электоральной слабости кандидата. Всех провластных кандидатов, в том числе и в губернаторы, стали сравнивать не с соперниками, а с президентом Владимиром Путиным. Дескать, если тот побеждает в первом туре на президентских выборах, то и они должны побеждать сразу. Даже от кандидатов в депутаты (где для победы достаточно набрать больше голосов, чем соперники) стали ждать и даже требовать результаты «больше 50 процентов». Сегодня обычную победу на выборах провластного кандидата его соперники из оппозиции могут назвать «неубедительной», особенно при низкой явке. Хотя какая разница, если эта победа по закону»
Михаил Бочаров, зам гендиректора Института региональных проблем
Кандидаты от оппозиционных партий, победившие во вторых турах, в итоге начинают работать в системе, отметил Бочаров. Это показывают примеры прошлогодних выборов: Сергей Фургал в Хабаровском крае, Владимир Сипягин — во Владимирской области, Валентин Коновалов — в Хакасии.

Фото обложки: Gajmar CC BY-SA 4.0