Чего ждать от сентябрьских выборов губернаторов

Рейтинг врио главы Курганской области Вадима Шумкова вырос за месяц с 37 до 29 места. Он также входит в группу губернаторов с сильным влиянием. Аналитики отмечают, что Шумкову удалось собрать коалицию, которая решает вопросы экономического развития области. Согласно данным Фонда общественного мнения, работу врио главы позитивно оценивают 75% курганцев.
На пост губернатора Курганской области претендуют:
- Вадим Шумков (самовыдвиженец)
- Яков Сидоров (КПРФ)
- Юрий Ярушин (ЛДПР)
- Татьяна Майборода («Справедливая Россия»)