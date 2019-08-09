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18:32   9 Августа 2019
Россия

Мундепы обнародовали исследование данных кандидатов в губернаторы Петербурга

Мундепы обнародовали исследование данных кандидатов в губернаторы Петербурга

Объединение политиков, избранных в муниципальные органы власти Петербурга от различных политических сил, «Альянс независимых депутатов» исследовало биографические и другие данные кандидатов на пост губернатора Северной столицы. Результаты представили муниципальные депутаты Александр Дунюшин и Екатерина Лебедева на пресс-конференции, передают «Невские Новости».

Петербуржцы совсем скоро изберут нового главу города, но многие так и не определились, кому все-таки отдать голос. Муниципальные депутаты провели независимое исследование, в котором сравнили кандидатов на пост губернатора Петербурга по ряду показателей. Информацию брали из открытых источников или из личной беседы с кандидатами.

По словам Дунюшина, Михаил Амосов довольно активный человек, который поучаствовал во многих ситуациях, происходящих с РФ. Муниципальный депутат отметил, что у Амосова серьезная карьерная настойчивость.

«Амосов говорит, что выдвигается от либеральной интеллигенции, но по факту это не так», — сказал Александр Дунюшин.

Екатерина Лебедева представила результаты исследования, которые касались временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова. По ее словам, Беглов зарекомендовал себя в качестве хозяйственника.

«Он надежный строитель. С этим не поспоришь», — отметила муниципальный депутат.

Далее Александр Дунюшин перешел к Владимиру Бортко. По его словам, в первую очередь необходимо напомнить про режиссерские заслуги Бортко, который выдвинулся без команды.

«Ждали от него кинематографичности, ведь человек режиссировал фильмы, писал сценарии. Сейчас его предвыборная кампания проходит как-то слабенько»,  — сказал Дунюшин.

Екатерина Лебедева представила результаты исследования по Надежде Тихоновой. По ее словам, в этому случае «типичная история о политического инфантилизма».

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#губернатор #петербург #исследования #общество

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