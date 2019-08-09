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Прикрывавшийся ребенком на незаконном митинге фанат Соболь арестован

 ЦИК подтвердил выводы комиссий о злоупотреблении служебным положением Яшиным

ЦИК подтвердил выводы комиссий о злоупотреблении служебным положением Яшиным
Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

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17:29   9 Августа 2019
Россия

Суд арестовал на два месяца еще одного подозреваемого по делу о массовых беспорядках

Суд арестовал на два месяца еще одного подозреваемого по делу о массовых беспорядках

Басманный районный суд Москвы в пятницу, 9 августа, арестовал на два месяца Айдара Губайдулина, которого обвинили в участии в массовых беспорядках 27 июля. По решению суда мужчина пробудет под арестом до 9 октября. Ранее правоохранители обыскали квартиру Губайдулина. Предположительно, мужчина бросил в росгвардейцев бутылку и достал газовый баллончик.

Сейчас почти всех организаторов незаконного митинга, состоявшегося 27 июля, задержали. Независимые кандидаты, которых не допустили до выборов в Московскую городскую думу, призвали россиян поддержать их и выйти на улицы города. Однако причина отказа в регистрации прописана в законе — количество «бракованных» подписей превысило допустимый порог.

Среди кандидатов, которых не зарегистрировали в МГД, оказались юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, сдавшая в московский избирком подписные листы, которые заполнили мертвецы. Ранее столичные полицейские также раскрыли одну из «фабрик» по подделке избирательных документов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#суд #москва #россия #общество

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