Количество арестованных участников незаконной акции протеста, которая прошла 27 июля в центре Москвы, достигло 10 человек. Об этом стало известно 9 августа.

Пресненский суд арестовал Сергея Абаничева и Даниила Конона. Ранее был арестован Владислав Барабанов. Все трое пробудут под арестом до 27 сентября. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках. Никто из арестованных вину не признает.

Еще шестеро фигурантов расследования также были отправлены под стражу на прошлой неделе. Число арестованных по делу о незаконном протесте 27 июля выросло до десяти.

Напомним, 27 июля и 3 августа в центре Москвы прошли несогласованные акции протеста, которые превратились в массовые беспорядки. Ранее кандидатам в Мосгордуму, в том числе Любови Соболь, Илье Яшину и Дмитрию Гудкову было отказано в регистрации на выборы. Поводом для такого решения стали массовые фальсификации в подписных листах, обнаруженные во время проверки документов. Комиссии нашли даже автографы уже умерших избирателей и никогда не существовавших людей. «Оппозиция», оскорбившись законным отказом, организовала митинги, на которых провоцировала полицию.