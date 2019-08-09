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Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

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17:23   9 Августа 2019
Россия

Суд арестовал 10 провокаторов с незаконного митинга 27 июля

Суд арестовал 10 провокаторов с незаконного митинга 27 июля

Количество арестованных участников незаконной акции протеста, которая прошла 27 июля в центре Москвы, достигло 10 человек. Об этом стало известно 9 августа. 

Пресненский суд арестовал Сергея Абаничева и Даниила Конона. Ранее был арестован Владислав Барабанов. Все трое пробудут под арестом до 27 сентября. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках. Никто из арестованных вину не признает. 

Еще шестеро фигурантов расследования также были отправлены под стражу на прошлой неделе. Число арестованных по делу о незаконном протесте 27 июля выросло до десяти. 

Напомним, 27 июля и 3 августа в центре Москвы прошли несогласованные акции протеста, которые превратились в массовые беспорядки. Ранее кандидатам в Мосгордуму, в том числе Любови Соболь, Илье Яшину и Дмитрию Гудкову было отказано в регистрации на выборы. Поводом для такого решения стали массовые фальсификации в подписных листах, обнаруженные во время проверки документов. Комиссии нашли даже автографы уже умерших избирателей и никогда не существовавших людей. «Оппозиция», оскорбившись законным отказом, организовала митинги, на которых провоцировала полицию.

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Автор: Олег Королев
#россия #политика #общество

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