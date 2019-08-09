Столичные суды арестовали 24 человек после незаконного митинга в Москве, который прошел 3 августа. Еще 176 человек оштрафованы. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает РИА Новости.

«Всего за период с 29 июля по 9 августа в Московские суды поступили 1 199 дел об административных правонарушениях, возбужденных по событиям 27 июля. Из этого числа рассмотрены и назначены следующие наказания: 89 аресты, 6 – обязательные работы, 704 – штрафы. Небольшая часть материалов возвращена, более 390 еще на рассмотрении», — заявили в пресс-службе.

Что касается конкретно событий 3 августа, в суды поступило 716 дел. По ним уже назначены следующие наказания — 24 человека арестованы, 176 оштрафованы, еще двоим назначены обязательные работы. Небольшой процент дел возвращен, а по оставшимся слушания пройдут в августе.

Ранее в центре столицы 27 июля и 3 августа прошли две незаконных митинга. Формальной причиной для них стало решение Мосгордумы, которая отказала некоторым кандидатам в регистрации на выборы из-за большого количества бракованных подписей в поддержку выдвижения. Комиссии нашли даже автографы уже умерших избирателей и даже никогда не существовавших людей. Кроме того, полиция обнаружила целую фабрику по «рисовке» подписей за соратницу блогера Алексея Навального Любовь Соболь.