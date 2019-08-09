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17:27   9 Августа 2019
Весь мир

Туристы боятся ехать в Турцию и Египет после терактов в Тунисе

Туристы боятся ехать в Турцию и Египет после терактов в Тунисе

Проблемы с безопасностью в Тунисе негативно сказываются и на других мусульманских туристических направлениях — Турции и Египте.  К такому выводу пришли аналитики компании Mabrian Technologies.

Они выяснили, что после трактов в конце июня в Тунисе спрос на авиабилеты в другие мусульманские страны также снизился. Эксперты проанализировали бронирование авиарейсов по трем направлениям (Тунис, Турция и Египет) за несколько дней до атаки смертников и сразу после нее. В качестве примера использовался рынок Великобритании. 

После 27 июня индекс безопасности Туниса снизился более чем на 50 процентных пунктов, достигнув, таким образом, исторического минимума. Снижение восприятия безопасности также зафиксировано  в Турции (8%) и Египте (4%). Таким образом, число поисковых запросов на перелеты в Тунис из Великобритании по отношению к общим запросам упали на 22%.

Туристы боятся ехать в Турцию и Египет после терактов в Тунисе

В конце июня в Тунисе прогремело несколько взрывов. Один из них произошел неподалеку от французского посольства в столице, второй — на парковке Национального антитеррористического управления. Тогда жертвой атаки стал полицейский, еще восемь человек пострадали. В начале июля произошел еще один взрыв в пригороде столицы, ответственность за который взяла на себя ИГ.

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Автор: Арсений Аскольский
#безопасность #туризм #африка #тунис

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