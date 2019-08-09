Apple заплатит миллион долларов самому талантливому хакеру

Apple заплатит один миллион долларов тому, кто сможет обнаружить уязвимости в IPhone. С таким предложение компания выступила на конференции Black Hat Security Conference, которая ранее прошла в Лас-Вегасе, передает в пятницу Reuters.

«Приз в размере одного миллиона долларов будет выплачиваться только за удаленный доступ к ядру iPhone, без каких-либо действий со стороны владельца телефона», — написало агентство.

В компании подчеркнули, что принять участие могут все специалисты. Им предстоит обнаружить уязвимости не только в программном обеспечении Mac, но и других системах. В Apple также заявили, что готовы платить за такую работу гонорары, однако их размер будет зависеть от результатов.

Ранее компания сама выбирала специалистов, которые занимались поиском недоработок в продукции Apple, а также в резервных облачных копиях. При этом самая большая сумма за такую работу составила 200 тысяч долларов.