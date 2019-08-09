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17:05   9 Августа 2019
Весь мир

Apple заплатит миллион долларов самому талантливому хакеру

Apple заплатит миллион долларов самому талантливому хакеру

Apple заплатит один миллион долларов тому, кто сможет обнаружить уязвимости в IPhone. С таким предложение компания выступила на конференции Black Hat Security Conference, которая ранее прошла в Лас-Вегасе, передает в пятницу Reuters.

«Приз в размере одного миллиона долларов будет выплачиваться только за удаленный доступ к ядру iPhone, без каких-либо действий со стороны владельца телефона», — написало агентство. 

В компании подчеркнули, что принять участие могут все специалисты. Им предстоит обнаружить уязвимости не только в программном обеспечении Mac, но и других системах. В Apple также заявили, что готовы платить за такую работу гонорары, однако их размер будет зависеть от результатов. 

Ранее компания сама выбирала специалистов, которые занимались поиском недоработок в продукции Apple, а также в резервных облачных копиях. При этом самая большая сумма за такую работу составила 200 тысяч долларов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #весь мир #apple

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