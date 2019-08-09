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17:09   9 Августа 2019
Россия

Патрушев прилетит в Армению на консультации

Патрушев прилетит в Армению на консультации

Представитель аппарата СБ РФ в пятницу, 9 августа, сообщил, что секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев посетит Армению в рамках рабочего визита. По его словам, Патрушев прилетит в Ереван и 12–13 августа проведет консультации по вопросам безопасности.

«С участием аппаратов Советов безопасности и представителей ряда ведомств РФ и Армении», — уточнили в СБ РФ.

Предыдущий визит Николая Патрушева в Ереван состоялся в марте 2017 года. Таким образом, предстоящий визит пройдет впервые после смены власти в республике в 2018 году, когда армянским лидером вместо Сержа Саргсяна назначили Армена Саркисяна, а правительство возглавил Никол Пашинян.

Секретари СБ РФ и Армении регулярно встречаются. В июне в Уфе на полях десятой международной встречи высоких представителей, которые курируют вопросы безопасности, Николай Патрушев провел двусторонние переговоры с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. Тогда обсудили сотрудничество силовых ведомств и спецслужб, а также план взаимодействия РФ и Армении в сфере безопасности до конца 2019 года.

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Автор: Анатолий Кубарев

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