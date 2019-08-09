Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Прикрывавшийся ребенком на незаконном митинге фанат Соболь арестован

Прикрывавшийся ребенком на незаконном митинге фанат Соболь арестован

 ЦИК подтвердил выводы комиссий о злоупотреблении служебным положением Яшиным

ЦИК подтвердил выводы комиссий о злоупотреблении служебным положением Яшиным
Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

 СБУ зачастила с вербовкой военных ДНР

СБУ зачастила с вербовкой военных ДНР
Туристы боятся ехать в Турцию и Египет после терактов в Тунисе

Туристы боятся ехать в Турцию и Египет после терактов в Тунисе

 МОК обсудит с японским оргкомитетом ОИ-2020 присвоение южной части Курил

МОК обсудит с японским оргкомитетом ОИ-2020 присвоение южной части Курил
Прикрывавшийся ребенком на незаконном митинге фанат Соболь арестован

Прикрывавшийся ребенком на незаконном митинге фанат Соболь арестован

 ЦИК подтвердил выводы комиссий о злоупотреблении служебным положением Яшиным

ЦИК подтвердил выводы комиссий о злоупотреблении служебным положением Яшиным
Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

 СБУ зачастила с вербовкой военных ДНР

СБУ зачастила с вербовкой военных ДНР
Туристы боятся ехать в Турцию и Египет после терактов в Тунисе

Туристы боятся ехать в Турцию и Египет после терактов в Тунисе

 МОК обсудит с японским оргкомитетом ОИ-2020 присвоение южной части Курил

МОК обсудит с японским оргкомитетом ОИ-2020 присвоение южной части Курил
16:52   9 Августа 2019
Россия

Видео задержания главы Туапсе появилось в сети

Видео задержания главы Туапсе появилось в сети

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева. Его подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

На кадрах видно, как Зверева в наручниках выводят из помещения в сопровождении правоохранителя. Ранее сообщалось, что против мэра возбуждено уголовное дело. Следствие просит заключить Зверева под стражу

Следователи считают, что в мае-июне 2019 года Зверев без торгов предоставил предпринимателю земельный участок в аренду на 49 лет по заниженной ставке. В СК отметили, что бюджет поселения не досчитался более 23 миллионов рублей.

Зверев был избран главой Туапсе 16 февраля 2018 года советом депутатов Туапсинского городского поселения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#ск рф #туапсе

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...