Видео задержания главы Туапсе появилось в сети

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева. Его подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

На кадрах видно, как Зверева в наручниках выводят из помещения в сопровождении правоохранителя. Ранее сообщалось, что против мэра возбуждено уголовное дело. Следствие просит заключить Зверева под стражу

Следователи считают, что в мае-июне 2019 года Зверев без торгов предоставил предпринимателю земельный участок в аренду на 49 лет по заниженной ставке. В СК отметили, что бюджет поселения не досчитался более 23 миллионов рублей.

Зверев был избран главой Туапсе 16 февраля 2018 года советом депутатов Туапсинского городского поселения.