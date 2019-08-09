Главу МВД Польши выдвинули на пост спикера сейма

Представитель правящей партии Польши «Право и справедливость» в пятницу, 9 августа, сообщил, что PiS выдвинула на пост спикера сейма действующего министра внутренних дел и администрации Эльжбету Витек. По его словам, в начале июне 2019 года Витек сменила сменила на посту главы МВД Польши Йоахима Бруджиньского, которого избрали депутатом Европейского парламента, передает РИА Новости.

Ранее Эльжбета Витек работала пресс-секретарем кабинета министров Польши. В ближайшее время в польском парламенте состоится голосование по кандидатуре спикера сейма. Предыдущий спикер Марек Кухчиньский сложил полномочия после скандала с использованием правительственного самолета.

Журналисты узнали, что нередко во время служебных перелетов на борту самолета находился не только Марек Кухчиньский, но и члены семьи, а также политики правящей партии с родственниками. Кухчиньский ответил, что случившееся не увеличило государственные расходы, но при этом добровольно пожертвовал около четырех тысяч на благотворительные цели и более семи тысяч долларов в фонд модернизации ВС Польши.

Больше всего людям не понравилось, что Кухчиньский многократно летал на правительственном самолете вместе с семьей в Подкарпатское воеводство, откуда он родом.