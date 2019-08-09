МОК обсудит с японским оргкомитетом ОИ-2020 присвоение южной части Курил

Международный олимпийский комитет намерен обсудить с организационным комитетом Олимпийских Игр-2020, который пройдут в Токио, включение южнокурильских островов в состав японской территории.

Об этом в пятницу сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы МОК.

«Мы отсылаем вас к заявлению оргкомитета «Токио-2020», в котором они дают понять, что карта на их веб-сайте является топографической картой этого района. МОК продолжит обсуждение этой темы с оргкомитетом», - заявили в пресс-службе организации, отвечая на запрос российских журналистов.

Ранее сообщалось, что на сайте летних Олимпийских игр 2020 года организационный комитет состязаний опубликовал карту Японии с отмеченным на ней маршрутом олимпийского огня. В границы Японии на данной карте оказались включены четыре южнокурильских острова, принадлежащих России, а также острова Такэсима (Токто), которые Южная Корея считает своими. Официальный Сеул уже высказал свой протест Токио по данному поводу.

Территориальный спор Москвы и Токио о принадлежности южных Курил продолжается со второй половины 20-го века, после того, как Советский Союз включил весь Курильский архипелаг в свои границы по итогам Второй мировой войны, в которой Япония, выступавшая на стороне гитлеровской Германии, проиграла. Мирный договор между СССР и Японией так и не был заключен, так как Токио не соглашается признать результаты Второй мировой войны и признать российский суверенитет на островами Итуруп, Кунашир, Шикотан и группой необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

Российский МИД не раз подчеркивал, что суверенитет РФ над данными территориями неоспорим.