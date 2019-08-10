Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов остаются самыми распространенными фамилиями России

Глава Археографической комиссии Уральского отделения Российской академии наук, доктор исторических наук Алексей Мосин отметил, что самые распространенные в России фамилии — Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов — остаются лидерами уже долгое время. Об этом он рассказал «Российской газете» 10 августа.

Согласно результатам большинства исследовательских работ, в стране больше всего проживает Смирновых. Однако, если смотреть по регионам, ситуация меняется.

«Конечно, если мы приедем в какую-нибудь небольшую деревню, там может не оказаться ни Ивановых, ни Кузнецовых. А при большой выборке, предположим в мегаполисе, стойкая четверка самых частотных фамилий обязательно даст о себе знать», — объяснил историк.

Эксперт добавил, что на распространенность фамилий ключевое влияние оказывают процессы в истории и миграция.