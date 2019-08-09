Зеленский сможет переговорить с Трампом осенью в Варшаве и Нью-Йорке

Президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп встретятся в сентябре на мероприятиях в Варшаве и Нью-Йорке, рассказал временный поверенный в делах Америки на украинской территории Уильям Тейлор 9 августа.

«Оба президента хотят воспользоваться этими двумя возможностями», — добавил он.

Вместе с тем, американская сторона надеется, что у глав государств будут и другие возможности увидеться. Официальный визит Зеленского в Соединенные Штаты планируется, однако конкретных дат нет из-за плотного расписания.

Ранее специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что дата поездки украинского лидера в Америку в скором времени будет обозначена. Сам же Зеленский указывал, что встреча с Трампом запланирована на сентябрь в Вашингтоне. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказывал, что ключевой темой для обсуждения президентами станет сфера безопасности.