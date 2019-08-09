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 Сильный ветер повалил в Москве около 15 деревьев

Сильный ветер повалил в Москве около 15 деревьев

Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

 СБУ зачастила с вербовкой военных ДНР

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Протестовавшим летчикам гонконгской Cathay Pacific запретили летать в Китай
16:15   9 Августа 2019
Весь мир

Зеленский сможет переговорить с Трампом осенью в Варшаве и Нью-Йорке

Зеленский сможет переговорить с Трампом осенью в Варшаве и Нью-Йорке

Президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп встретятся в сентябре на мероприятиях в Варшаве и Нью-Йорке, рассказал временный поверенный в делах Америки на украинской территории Уильям Тейлор 9 августа.

«Оба президента хотят воспользоваться этими двумя возможностями», — добавил он.

Вместе с тем, американская сторона надеется, что у глав государств будут и другие возможности увидеться. Официальный визит Зеленского в Соединенные Штаты планируется, однако конкретных дат нет из-за плотного расписания.

Ранее специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что дата поездки украинского лидера в Америку в скором времени будет обозначена. Сам же Зеленский указывал, что встреча с Трампом запланирована на сентябрь в Вашингтоне. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказывал, что ключевой темой для обсуждения президентами станет сфера безопасности.

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Автор: Анна Манц
#сша #украина #трамп #зеленский

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