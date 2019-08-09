Сильный ветер повалил в Москве около 15 деревьев

Около 15 деревьев повалено в пятницу в разных районах Москвы порывами сильного ветра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб в пятницу, 9 августа.

«По состоянию на 15:00 зафиксировано падение 15 деревьев», — говорится в сообщении.

По словам собеседника, пострадавших в результате падения деревьев нет. Инфраструктура также не повреждена.

Ранее столичные власти призвали горожан и гостей столицы быть внимательными из-за опасных погодных условий и не оставлять автомобили под шаткими конструкциями и деревьями. Ожидается, что порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.