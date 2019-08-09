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 Сильный ветер повалил в Москве около 15 деревьев

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16:16   9 Августа 2019
Россия

Сильный ветер повалил в Москве около 15 деревьев

Сильный ветер повалил в Москве около 15 деревьев

Около 15 деревьев повалено в пятницу в разных районах Москвы порывами сильного ветра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб в пятницу, 9 августа.

«По состоянию на 15:00 зафиксировано падение 15 деревьев», — говорится в сообщении.

По словам собеседника, пострадавших в результате падения деревьев нет. Инфраструктура также не повреждена. 

Ранее столичные власти призвали горожан и гостей столицы быть внимательными из-за опасных погодных условий и не оставлять автомобили под шаткими конструкциями и деревьями. Ожидается, что порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. 

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #ветер

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