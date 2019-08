Протестовавшим летчикам гонконгской Cathay Pacific запретили летать в Китай

Представитель администрации гражданской авиации КНР в пятницу, 9 августа, сообщил, что сотрудникам гонконгской авиакомпании Cathay Pacific, которые поучаствовали в незаконных демонстрациях, запретили летать на территорию материкового Китая. По информации ведомства, запрет летному составу начнет действовать с субботы, 10 августа.

С воскресенья, 11 августа, авиакомпанию обязали заблаговременно предоставлять информацию о всех членах экипажа по направлениям материкового Китая, чтобы получить разрешение на посадку. До 15 августа Cathay Pacific обязана предоставить китайским властям не только план усиления внутреннего контроля, но и меры по повышению уровня безопасности полетов.

The Civil Aviation Administration of China (CAAC) issued a major aviation safety risk warning to #HongKong's Cathay Pacific in response to the behavior of some of the airline's crew members during a number of recent incidents. pic.twitter.com/r7pQPCq3YY