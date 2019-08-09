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 Протестовавшим летчикам гонконгской Cathay Pacific запретили летать в Китай

Протестовавшим летчикам гонконгской Cathay Pacific запретили летать в Китай
16:19   9 Августа 2019
Весь мир

Протестовавшим летчикам гонконгской Cathay Pacific запретили летать в Китай

Протестовавшим летчикам гонконгской Cathay Pacific запретили летать в Китай

Представитель администрации гражданской авиации КНР в пятницу, 9 августа, сообщил, что сотрудникам гонконгской авиакомпании Cathay Pacific, которые поучаствовали в незаконных демонстрациях, запретили летать на территорию материкового Китая. По информации ведомства, запрет летному составу начнет действовать с субботы, 10 августа. 

С воскресенья, 11 августа, авиакомпанию обязали заблаговременно предоставлять информацию о всех членах экипажа по направлениям материкового Китая, чтобы получить разрешение на посадку. До 15 августа Cathay Pacific обязана предоставить китайским властям не только план усиления внутреннего контроля, но и меры по повышению уровня безопасности полетов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#китай #общество #гонконг #cathay pacific

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