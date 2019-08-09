Захарова ответила Токио на включение Южных Курил в состав Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала включение южнокурильских островов в состав Японии на карте, которая опубликована на олимпийском сайте «Токио-2020», назвав подобные действия неправомочными.
По словам представителя МИД РФ, помимо юридической стороны вопроса, есть еще сторона, отвечающая за атмосферу, которую Россия и Япония пытаются сформировать для разрешения сложных до сих пор не решенных моментов. Действия, подобные включению Японией южнокурильских островов в состав своей территории при обозначении маршрута эстафеты олимпийского огня, явно не идут на пользу отношениям между нашими странами, а также не идут на пользу и самому Токио. Об этом Захарова заявила на брифинге, который провела на площадке всероссийского образовательного форума молодежи «Территория смыслов».
«Нужно задать вопрос всем тем, кто проводит подобные акции или делает это по незнанию или в связи с отсутствием понимания исторических реалий. Кому на пользу идут эти действия? Точно не двусторонним отношениям. И вряд ли идут на пользу самому Токио», - подчеркнула дипломат.