Захарова ответила Токио на включение Южных Курил в состав Японии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала включение южнокурильских островов в состав Японии на карте, которая опубликована на олимпийском сайте «Токио-2020», назвав подобные действия неправомочными.

По словам представителя МИД РФ, помимо юридической стороны вопроса, есть еще сторона, отвечающая за атмосферу, которую Россия и Япония пытаются сформировать для разрешения сложных до сих пор не решенных моментов. Действия, подобные включению Японией южнокурильских островов в состав своей территории при обозначении маршрута эстафеты олимпийского огня, явно не идут на пользу отношениям между нашими странами, а также не идут на пользу и самому Токио. Об этом Захарова заявила на брифинге, который провела на площадке всероссийского образовательного форума молодежи «Территория смыслов».