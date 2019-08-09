Трамп заявил, что оружие не должно попадать в руки психически нездоровых людей

Американский лидер Дональд Трамп призвал Палату представителей Конгресса, Сенат и общественность проработать вопрос контроля за оборотом оружия. Соответствующее предложение глава Белого дома высказал в своем Twitter пятницу.

Серьезные обсуждения проходят в Палате представителей и Сенате на тему содержательных проверок, написал глава государства. Он подчеркнул, что говорил с представителями Национальной стрелковой ассоциации и хочет, чтобы их взгляды были представлены и соблюдены. Президент добавил, что необходимо высказать все позиции.

Кроме этого, Трамп снова заявил о недопустимости попадания оружия в руки психически больных людей.

«Я большой сторонник второй поправки к конституции [право на приобретение и ношение огнестрельного оружия]. Но мы должны вместе работать в интересах безопасности страны. Совместные решения будут полезны для всех», — написал глава Белого дома.

Американцам гарантировано право на приобретение и ношение огнестрельного оружия второй поправкой к конституции США. Власти Америки последние несколько лет пытались ужесточить контроль за оружием из-за массовых расстрелов, но пока никаких изменений внесено не было.

Ранее Трамп вместе с супругой Меланьей посетил города Дейтон и Эль-Пасо, в которых на минувшей неделе погибли более 30 человек после стрельбы.