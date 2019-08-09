Орешкин заявил, что принципиальные разногласия по интеграции с Белоруссией сняты

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что почти все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты. По его словам, договоренности достигнуты, впереди работа по их реализации.

Об этом Орешкин сообщил по итогам переговоров премьер-министров России и Белоруссии в пятницу, 9 августа. Орешкин отметил предстоящую работу больших группы специалистов и с российской, и с белорусской стороны по реализации договоренностей. Вопрос единого налогового кодекса он сравнил с глыбой, «которую нужно сдвинуть».

«В какое-то время состоится встреча премьер-министров, которые финализируют те договорённости, которые были достигнуты президентами в Санкт-Петербурге, — цитирует РИА Новости Орешкина.

Решения на уровне премьеров могут финализировать в течение ближайшего месяца, чтобы успеть провести всю необходимо работу к декабрю, предполагает министр.

Напомним, президент РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили к началу декабря, когда будет отмечаться 20-летие Союзного государства, разработать программу углубления интеграции и дорожную карту по реализации.