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15:49   9 Августа 2019
Россия

Орешкин заявил, что принципиальные разногласия по интеграции с Белоруссией сняты

Орешкин заявил, что принципиальные разногласия по интеграции с Белоруссией сняты

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что почти все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты. По его словам, договоренности достигнуты, впереди работа по их реализации.

Об этом Орешкин сообщил по итогам переговоров премьер-министров России и Белоруссии в пятницу, 9 августа. Орешкин отметил предстоящую работу больших группы специалистов и с российской, и с белорусской стороны по реализации договоренностей. Вопрос единого налогового кодекса он сравнил с глыбой, «которую нужно сдвинуть». 

«В какое-то время состоится встреча премьер-министров, которые финализируют те договорённости, которые были достигнуты президентами в Санкт-Петербурге, — цитирует РИА Новости Орешкина.

Орешкин заявил, что принципиальные разногласия по интеграции с Белоруссией сняты

Решения на уровне премьеров могут финализировать в течение ближайшего месяца, чтобы успеть провести всю необходимо работу к декабрю, предполагает министр.

Напомним, президент РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко  поручили к началу декабря, когда будет отмечаться 20-летие Союзного государства, разработать программу углубления интеграции и дорожную карту по реализации.

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Автор: Арсений Аскольский
#белоруссия #россияне #интеграция

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