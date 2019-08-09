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15:46   9 Августа 2019
Россия

Захарова заявила, что России небезразлична обстановка в Киргизии

Захарова заявила, что России небезразлична обстановка в Киргизии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обстановку в Киргизии. Она отметила, что Москва надеется на мирное разрешение ситуации в стране, которое осуществится в рамках конституции. Ее слова 9 августа приводит РИА Новости. 

В пятницу Захарова выступила на брифинге, где сообщила позицию российского МИД. 

«Мы рассчитываем на то, что обострившиеся политические разногласия будут преодолены мирными средствами, в рамках конституции Киргизской Республики и действующего законодательства», — передает агентство ее слова. 

Она также подчеркнула, что ведомство следит за развитием событий в Киргизии — российского союзника и стратегического партнера. Представитель МИД добавила, что Москве небезразлична обстановка в стране по целому ряду вопросов. При этом Захарова отметила, что внутренняя стабильность Киргизии, прежде всего, находится в интересах народа. 

Ранее бывший президент Киргизии Атамбаев сдался силовикам. Сотрудники спецслужб Киргизии в среду провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции. Здание пытались штурмовать дважды, однако сторонники Атамбаева сумели отбиться. Только после третьей попытки бывшего лидера страны удалось задержать. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть спецназовцев. Один боец спецназа погиб. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #захарова #политика #киргизия #общество

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